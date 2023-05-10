美國歸還中國兩件流失文物　為北朝至唐代圍屏石榻

中國駐紐約總領館5月10日表示，中國駐紐約總領事黃屏9日出席於紐約舉行的中國流失文物返還儀式，與美方簽署返還協議，並接收2件重要石刻文物。2件文物為北朝至唐代圍屏石榻，距今有逾千年歷史，美方近期在一宗刑事案件調查中發現。



儀式於紐約曼哈頓區檢察官辦公室舉行，黃屏致辭表示，這次文物返還充份體現中美兩國在文化遺產保護事業方面的不懈努力和緊密合作，有利於增進中美兩國人民之間的相互了解與友誼，為中美關係注入正能量。

他稱此次合作對於在全球範圍打擊文物走私、保護文物安全、擴大政府間合作將起到積極的示範和引領作用，同時對提升國際社會對人類共同文化遺產的保護意識產生重要影響。

中國駐紐約總領館在微信公眾號發文指，這次返還的2件文物為中國北朝至唐代圍屏石榻，具有很高歷史、科學和藝術價值，為近期紐約曼哈頓區檢察官在一宗刑事案件調查中發現，由檢察官辦公室和美國國土安全調查局查獲。

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文章指，中國駐紐約總領館與國家文物局密切協作，在美方職能部門配合下，成功實現文物返還，又稱自2015年以來，美方先後5次向中國返還共404件（套）文物藝術品和1件古生物化石，此次是中美雙方在文物追索返還領域的又一次成功合作。

黃屏也在儀式上談到，返還的圍屏石榻距今有一千多年歷史，見證歷史滄桑變幻，也提醒用歷史和發展的眼光看待和解決問題，「我相信，中美關係從根本上應由兩國的共同利益、共同責任和兩國人民的友誼決定。中美兩國可以合作、應該合作，雙方和全世界都將從合作中受益。中國駐紐約總領館願同各方一道繼續同領區各界加強人文等領域交流合作，共同致力於推動中美關係健康穩定發展。」

中方指，美國紐約曼哈頓區檢察官高級代表德皮佐女士介紹返還文物圍屏石榻的基本情況和偵辦過程，並表示這是繼2021年文物返還後，紐約曼哈頓區檢察官辦公室第二次與中國合作進行文物返還工作，希望這次活動向社會釋放明確信號，中美將繼續合作積極追查、追回和歸還被盜文物。