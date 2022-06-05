被女友一激怒不可遏　男闖博物館破壞發泄　近4千萬元古文物粉碎

美聯社與NBC新聞報道，美國德州達拉斯（Dallas）警察1日晚間逮捕一名21歲的男子Brian Hernandez 。警方文件指出， Hernandez 供稱自己對女友很生氣，闖進達拉斯藝術博物館（Dallas Museum of Art）破壞文物與其他資產，造成超過5百萬美元（約39,224,000港元）的損失。



報導引述警方逮捕紀錄指出，監控影像顯示 Hernandez 在美國時間6月1日晚上9時40分左右出現在博物館正門外，手裏則拿着一把金屬椅子。不久之後，他就從一個展示間走到另一個展示間，打碎展示櫃與裏面的展品。

21歲美國男子在達拉斯藝術博物館毀壞的展品。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

根據文件， Hernandez 數度拳打一個展示櫃，接着抓起金屬凳子打碎玻璃與放在裏面的兩件展品，分別為一個西元前6世紀的希臘雙耳陶瓶與一個可追溯至西元前450年的希臘陶器，兩者合計價值為約5百萬美元。同時，他也打碎另一個展示櫃，摧毀價值約10萬美元的西元前6世紀的基里克斯杯（Kylix）。警方紀錄指出，「被破壞的展示櫃內文物為罕見古代文物，極其珍貴且獨一無二」。

Hernandez 隨後繼續穿越博物館，用乾洗手立架打破裝有卡多印地安人（Caddo）福鱷魚雕像瓶的展示櫃。他撿起雕像瓶往地上摔，讓價值1萬美元的文物變成一地碎片。

同場加映：杜拜新地標「未來博物館」登場 如電影中外星人建築 內部更魔幻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

警方表示， Hernandez 還被拍到破壞一台手提電腦、一部電話、一個顯示器、兩個木製展示標誌與四個有機玻璃展示櫃。博物館保全很快找到 Hernandez ，並要他在他們報警時坐在長椅上。 Hernandez 告訴一位警衛，他「被他的女友氣瘋了，所以他闖進來，並且開始破壞物品」。

達拉斯藝術博物館安全與營運主管 Kenneth Bennett 指出，損失總額估計為520萬美元，但數字可能會變動，要靜候館長與保險業者的最終評估出爐。 Hernandez 則被警方拘留，並在偵訊時坦白招供，隨後以被控大於或等於30萬美元的毀壞財物罪移監至達拉斯郡監獄。據報道， Hernandez 可能面對5年有期徒刑至無期徒刑的懲罰，保釋金則定為10萬美元。

延伸閱讀：

科學家成功找到細胞「重置按鈕」 返老還童不是夢

日本紅豆麵包始祖 天皇也讚不絕口的美味

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】