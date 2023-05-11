澳洲貿易部長5月11日訪北京　修補與中國貿易關係

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）周四（5月11日） 出發往北京訪問，在京期間將與中國貿易部長王文濤會晤，以求推動消除雙方貿易障礙並穩定外交關係。



法雷爾發聲明表示，他將在北京與王文濤會面，屆時將強烈主張全面恢復中澳之間的各類出口，認為對兩國都有利，也有利於澳洲的出口商和生產商。雙方還將主持聯合部長級經濟委員會（Joint Ministerial Economic Commission）會議，該會議於1986年首次舉行，但自2017年因兩國關係開始惡化而暫停。

中國是澳洲最大貿易夥伴，2022年雙向商品貿易額將達到2870億澳元（1950 億美元）。 不過，澳洲貿易部長自2019 年以來就沒有訪問過中國。

自澳洲政府2018年禁止華為參與5G網絡基礎設施建設以來，中澳關係愈趨緊張。而在2020年澳洲要求獨立調查新型冠狀病毒感染（COVID-19）源頭後，兩國關係進一步惡化，北京對澳洲採取一連串出口反制措施，被指是對澳洲報復，2020年以來，澳洲煤炭、大麥、牛肉、棉花、葡萄及葡萄酒出口貿易均受不同程度的限制影響。

自2022年5月澳洲的工黨政府當選以來，兩國外交緊張局勢有所緩和。