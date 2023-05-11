以軍空襲22死　加沙289枚火箭彈還擊

以色列、 巴勒斯坦衝突持續，繼以軍對加沙地帶發動多輪空襲後，以色列國防軍5月10日表示，當天共289枚火箭彈從加沙地帶射向以色列。



新華社報道，從9日凌晨起，以軍對加沙地帶發動多輪空襲，已造成22人死亡、64人受傷，死者中包括3名巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）高級成員。伊斯蘭聖戰組織發表聲明說，以色列將為其「犯下的罪行」付出代價。

10日午後，以色列南部城市斯代羅特、阿什克隆、貝爾謝巴，以及和中部城市特拉維夫等地均報告遭到來自加沙地帶的火箭彈襲擊。以軍在當晚發表的一份聲明中說，共有289枚火箭彈從加沙地帶射向以色列，其中212枚落入以色列境內。以色列鐵穹防禦系統成功攔截60枚。

在另一份聲明中，以軍稱當天對加沙地帶數十個不同地點進行轟炸，其中包括上百處隸屬於伊斯蘭聖戰組織的設施。以軍發言人哈加里當天表示，以軍在加沙地帶的重點打擊目標為向以色列發射火箭彈的傑哈德，但如果其他武裝組織加入，以軍也會做出回應。

以色列外交部長科恩10日晚向以色列公共廣播公司證實，以方已收到埃及方面的停火提議，正對其進行評估。