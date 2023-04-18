秦剛與以色列外長通電話　促以巴克制及恢復和談

中國國務委員兼外交部長秦剛與以色列外長科恩（Eli Cohen）通電話。秦剛表示，中方對當前以巴緊張局勢感到擔憂，當務之急是管控局勢，防止衝突加劇甚至失控。各方應保持冷靜克制，制止過激和挑釁言行，根本出路是恢復和談。



新華社報道，秦剛表示，中方鼓勵以巴雙方拿出政治勇氣，邁出恢復和談的步伐，中方願為此提供便利。習近平主席提出全球安全倡議，中方認為解決以巴問題的關鍵在於秉持共同安全理念。中方在該問題上沒有任何私利，只希望以巴雙方能夠和平共處，維護地區和平穩定。

科恩表示，感謝中方願為解決以巴衝突提供支持。以方致力於推動局勢降溫，但這一問題短期內似難以得到解決。以方重視中方影響力，高度關注伊核問題，期待中方發揮積極作用。

秦剛強調，沙特和伊朗前不久通過對話恢復外交關係，樹立了對話化解分歧的典範，希望各方抓住有利時機，推動對話和解，落實伊核問題全面協議，維護中東和平安寧。

雙方均表示重視兩國關係。秦剛表示，願同以方加強各層級交往，增進政治互信，推進互利合作。科恩表示，期待疫情之後兩國人文、旅遊等領域合作能夠得到全面恢復，願與中方密切合作，推動雙邊關係不斷取得新發展。