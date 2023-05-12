中國：歐亞事務特別代表李輝5月15日起訪烏克蘭俄羅斯等5國

中國外交部5月12日宣布，中國政府歐亞事務特別代表李輝5月15日起將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國及俄羅斯訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方深入溝通。



外交部指，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

中國國家主席習近平4月26日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，就烏克蘭危機交換意見，他當時表示將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。

李輝為「俄國通」

中方現任歐亞事務特別代表為70歲的李輝，這位「俄國通」曾在外交部蘇聯東歐司工作多年，又任職過中國駐俄大使長達約10年時間。

履歷顯示李輝自1970年代起曾任外交部蘇聯東歐司（即蘇歐司，前蘇聯1991年解體後，蘇歐司更名為歐亞司）科員，駐蘇聯大使館隨員、三秘、二秘，外交部蘇聯東歐司二秘、副處長、一秘，駐蘇聯大使館一秘。

至1991年蘇聯解體後，他改為任職駐俄羅斯大使館一秘，之後又做過駐哈薩克大使館一秘、參贊，外交部東歐中亞司參贊、副司長等職，再成為歐亞司司長。

自2008年起，他成為外交部副部長，然後在2009年至2019年，他是中國駐俄羅斯大使，時間長達10年。

俄烏戰爭自2022年2月24日爆發，至今持續超過1年，中國強調要勸和促談，外交部2023年2月24日發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張12點立場，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等。