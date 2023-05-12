中國駐澳大使受訪《環時》：中澳貿易經貿關係面臨重要窗口期

中國駐澳洲大使肖千說，中澳兩國經貿關係正面臨重要窗口期，雙方應共同努力，為經貿合作注入更多積極因素。澳洲貿易部長法瑞爾訪華期間，中澳經貿部長可就各自關注和共同關心的議題展開深入交流，並就未來合作進行探討。他期待法瑞爾訪華進一步推動澳對華務實合作，造福雙方人民。



中國商務部星期四（5月11日）公布，應中國商務部邀請，澳洲貿易部長法瑞爾於5月11日至13日訪華，並在北京與中國商務部部長王文濤共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會。

中國《環球時報》5月12日刊發肖千日前就當前中澳關係接受的書面專訪。

在評價當前的中澳關係時，肖千在專訪中說，自澳洲工黨政府上台以來，在雙方共同努力下，兩國高層互動頻繁，各領域務實合作密切，中澳關係顯著改善，企穩向好。

他說，中國國家主席習近平去年11月在二十國集團（G20）峇里島峰會期間與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤。習近平在會晤中說，中澳同為亞太地區重要國家，應該改善、維護和發展好兩國關係。今年以來，中澳外長秦剛和黃英賢在G20外長會期間舉行了富有成果的會晤。中國外交部副部長馬朝旭前不久訪澳，同澳外交貿易部秘書長安思捷（Jan Adams）舉行中澳外交部政治磋商。兩國貿易部長舉行視頻會見，並在多個層級舉行磋商，就大麥等貿易問題達成一定進展。

肖千說，中澳兩國在經貿、科技、教育、軍事、農業、執法以及地方等領域的交流與合作也在逐步重啟。當前，兩國關係處於發展的關鍵節點，雙方在共同維護好兩國關係發展的積極勢頭上具有重要共識。中澳關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界和平、穩定與繁榮。中方願同澳方共同努力，落實好兩國領導人的共識，進一步改善、維護和發展好兩國關係。

談到對澳洲貿易部長法瑞爾訪華的期待，肖千說， 近期中澳各領域交流合作逐步重啟充分表明，雙方雖然存在一些分歧，但更有溝通交流的強烈願望和廣泛深厚的共同利益。今年是中澳關係企穩向好發展的關鍵之年。中方願同澳方一道，切實落實兩國領導人峇厘島會晤達成的重要共識和中澳外交與戰略對話成果，本着相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，保持高層交往，拓展互利合作，在交流合作中增信釋疑，妥善管控分歧，推動中澳關係重回正軌。

對於中澳兩國企業的交流，肖千說，在雙方共同努力下，當前中澳兩國關係企穩向好，各領域務實合作穩步推進，尤其是兩國經貿合作實現解凍回暖。

他說，澳洲外長黃英賢去年底訪華並與中方共同發佈中澳外交與戰略對話成果聯合聲明，雙方同意重啟中澳工商界行政總裁圓桌會及兩國商業團組互訪，受到澳洲企業廣泛歡迎。日前，澳維州州長和西澳州州長分別成功訪華，就深化兩國務實合作同中方取得重要共識和切實進展。

肖千說，這些交往與合作都極大促進兩國人民的理解與情誼，為中澳關係發展提供了深厚民意基礎。衷心希望雙方通過進一步拓展和深化各領域友好交流與互利合作，促進彼此經濟繁榮和社會發展，更好造福兩國和兩國人民。