澳洲貿易部長訪華　中澳回暖或只流於經貿

撰文：毛詠琪
出版：更新：

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）周四起（11日）訪華，並將展開2019年11月以來中澳最高級別貿易官員面對面會談。法雷爾今日將於北京與中國商務部部長王文濤會面。

根據法雷爾啟程前發布的文告以及澳洲媒體報道，法雷爾將在周五與王文濤共同主持第16屆中澳部長級經濟聯委會。他啟程前稱，將大力倡導全面恢覆澳洲對中國暢通無阻的出口；中國商務部則呼籲兩國推動中澳經貿務實合作向前發展。

法雷爾與王文濤今年2月舉行過視像會談。王文濤當時稱，雙邊關係解凍，正走向暖春。法雷爾在文告中寫道，澳洲政府對於中澳雙方的貿易進展表示滿意，自2月對話以來，中澳已恢復煤炭、棉花和銅貿易，中國亦同意對澳洲大麥關稅加速審查。法雷爾接受澳洲傳媒時也稱，他將對兩名澳洲人成蕾與楊恒均在華被拘留表示關注。

中國是澳洲最大的貿易伙伴，兩國2022年的雙邊商品貿易額達2870億美元。但中澳關係自2017年開始惡化，2020年4月時任總理莫里森（Scott Morrison）呼籲國際社會就新冠病毒溯源展開調查，令澳中關係顯著惡化，雙邊經貿領域的交鋒過去三年顯著升溫。澳洲對中國進口的鐵道輪轂、不銹鋼水槽等產品採取反傾銷和反補貼措施，中國則限制輸入澳洲的煤炭、大麥、紅酒、龍蝦等商品。

澳洲貿易部長法雷爾(Don Farrell)於2023年5月11日在澳洲駐北京大使館會見了澳洲駐華商界代表。（Reuters）

工黨的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）去年5月上任後，兩國關係出現回暖跡象。阿爾巴尼斯和中國國家主席習近平2022年11月在印尼峇里島G20峰會期間舉行會談後，雙方高層官員半年來逐步恢覆接觸。有分析認為，法雷爾此次行程可能為阿爾巴尼斯年底訪華鋪路。據《南華早報》周五引述消息人士報道，中國外長秦剛預計將於7​​月訪問澳洲，因為這兩個貿易夥伴之間的外交關係趨於穩定。

不過，中澳關係回暖似乎只流於經貿層面，澳洲在新的國防預算中加大了對南太平洋島國的投資，加上AUKUS軍事聯盟本身就是為抗衡中國，包括從2030年代初開始向澳洲提供核動力攻擊潛艇，對於中國而言亦極具威脅意味。

新加坡國立大學政治系副教莊嘉穎對《聯合早報》表示，澳洲的情況顯示，只要一個國家能找到應對壓力的方法，中國經濟懲罰的效果是有限的；北京很可能意識到對外施加壓力取得的效果有限，因此決定調整外交策略。

上海國際問題研究院亞太研究中心副研究員周士新接受《聯合早報》訪問時分析，中澳雙方可能在法雷爾訪華期間達成一些原則性的合作意向；兩國關系處於回暖期，但需要雙方共同、長期維護。美國總統拜登（Joe Biden）本月底將訪問澳洲，並參加美日印澳四方安全對話領導人會議；周士新認為，如果澳洲領導人繼續緊緊跟隨美國的腳步，特別是在對華議題上採取一些不利於雙方關系的言論和措施，中澳關係仍可能「走回頭路」。

澳洲貿易部長今訪華　中國：願同澳方妥處分歧澳洲貿易部長法雷爾訪華　爭取解除中澳剩餘貿易壁壘澳洲貿易部長5月11日訪北京　修補與中國貿易關係澳洲籍華裔記者成蕾在中國被拘將滿千日澳洲財長：中國經濟復甦勢頭　無法阻止全球逆風
中澳關係
中國外交