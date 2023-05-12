澳洲貿易部長訪華　中澳回暖或只流於經貿

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）周四起（11日）訪華，並將展開2019年11月以來中澳最高級別貿易官員面對面會談。法雷爾今日將於北京與中國商務部部長王文濤會面。

根據法雷爾啟程前發布的文告以及澳洲媒體報道，法雷爾將在周五與王文濤共同主持第16屆中澳部長級經濟聯委會。他啟程前稱，將大力倡導全面恢覆澳洲對中國暢通無阻的出口；中國商務部則呼籲兩國推動中澳經貿務實合作向前發展。

法雷爾與王文濤今年2月舉行過視像會談。王文濤當時稱，雙邊關係解凍，正走向暖春。法雷爾在文告中寫道，澳洲政府對於中澳雙方的貿易進展表示滿意，自2月對話以來，中澳已恢復煤炭、棉花和銅貿易，中國亦同意對澳洲大麥關稅加速審查。法雷爾接受澳洲傳媒時也稱，他將對兩名澳洲人成蕾與楊恒均在華被拘留表示關注。

中國是澳洲最大的貿易伙伴，兩國2022年的雙邊商品貿易額達2870億美元。但中澳關係自2017年開始惡化，2020年4月時任總理莫里森（Scott Morrison）呼籲國際社會就新冠病毒溯源展開調查，令澳中關係顯著惡化，雙邊經貿領域的交鋒過去三年顯著升溫。澳洲對中國進口的鐵道輪轂、不銹鋼水槽等產品採取反傾銷和反補貼措施，中國則限制輸入澳洲的煤炭、大麥、紅酒、龍蝦等商品。

澳洲貿易部長法雷爾(Don Farrell)於2023年5月11日在澳洲駐北京大使館會見了澳洲駐華商界代表。（Reuters）

工黨的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）去年5月上任後，兩國關係出現回暖跡象。阿爾巴尼斯和中國國家主席習近平2022年11月在印尼峇里島G20峰會期間舉行會談後，雙方高層官員半年來逐步恢覆接觸。有分析認為，法雷爾此次行程可能為阿爾巴尼斯年底訪華鋪路。據《南華早報》周五引述消息人士報道，中國外長秦剛預計將於7​​月訪問澳洲，因為這兩個貿易夥伴之間的外交關係趨於穩定。

不過，中澳關係回暖似乎只流於經貿層面，澳洲在新的國防預算中加大了對南太平洋島國的投資，加上AUKUS軍事聯盟本身就是為抗衡中國，包括從2030年代初開始向澳洲提供核動力攻擊潛艇，對於中國而言亦極具威脅意味。

新加坡國立大學政治系副教莊嘉穎對《聯合早報》表示，澳洲的情況顯示，只要一個國家能找到應對壓力的方法，中國經濟懲罰的效果是有限的；北京很可能意識到對外施加壓力取得的效果有限，因此決定調整外交策略。

上海國際問題研究院亞太研究中心副研究員周士新接受《聯合早報》訪問時分析，中澳雙方可能在法雷爾訪華期間達成一些原則性的合作意向；兩國關系處於回暖期，但需要雙方共同、長期維護。美國總統拜登（Joe Biden）本月底將訪問澳洲，並參加美日印澳四方安全對話領導人會議；周士新認為，如果澳洲領導人繼續緊緊跟隨美國的腳步，特別是在對華議題上採取一些不利於雙方關系的言論和措施，中澳關係仍可能「走回頭路」。