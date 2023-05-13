土耳其大選︱在野黨候選人指控俄羅斯干預選舉　克里姆林宮否認

土耳其5月14日舉行總統大選，被視為有力挑戰執政二十年、現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的在野黨候選人克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）日前指控俄羅斯干預選情，但克里姆林宮隨即否認。



英國廣播公司（BBC）12日報道，克勒奇達爾奧盧11日在Twitter留言，指土耳其流存合成圖片、「深度造假」（deepfake）內容等，俄羅斯是幕後黑手。他又認為，如果俄羅斯在土耳其大選後希望保持與安卡拉方面的關係，就不應該插手土耳其事務，重申仍支持雙方合作與友誼。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日回應有關指控時，強調俄羅斯沒有干預其他國家內政，稱如果有人向克勒奇達爾奧盧提供如此消息，這些人都是騙子。

佩斯科夫又表示，俄羅斯非常重視與土耳其的關係，形容安卡拉在地區及全球問題上採取非常負責任、慎重的立場，因此對此感到非常正面。

克勒奇達爾奧盧並非首次指控俄羅斯干預土耳其大選，他日前稱土耳其政府以比特幣支付外國黑客，以暗網形式影響選情，不過埃爾多安方面指有關說法不實。

克勒奇達爾奧盧早前向BBC表示，如果當選就會為土耳其的外交重新定位，重視與西方的關係。惟他的外交政策顧問接受俄羅斯傳媒訪問時則稱，對俄外交政策不會有太大改變。