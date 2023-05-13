英媒：美國歐盟擬聯合應對「經濟脅迫」　調整對華政策

美國與歐盟將承諾採取聯合行動，解決針對中國非市場行為的擔憂，並協調對半導體和其他商品的出口管制。



路透社報道，美國國務卿布林肯、歐盟委員會副主席維斯塔格和其他高級官員將於5月30日至31日在瑞典的盧萊亞舉行第四屆歐盟-美國貿易和技術委員會（TTC）會議。

路透社看到的聲明草案稱，美國和歐盟將解決非市場行為和經濟脅迫問題，並計劃就如何阻止雙方公司獲取與戰略競爭對手對外投資支援技術相關的知識進行定期會談，間接意指中國。

聲明草案還說，美國和歐盟將會針對「敏感物品」協調出口管制，包括具有軍事用途的物品和半導體。這份聲明只提到了中國兩次，在會議之前仍有可能改變。

布魯塞爾說，它認為中國是某些領域的合作夥伴，也是經濟競爭對手和戰略對手。歐盟認識到，與更加鷹派的美國協調是至關重要的，因此計劃重新調整對華政策。

聲明草案強調了中國的醫療器械行業，稱跨大西洋夥伴正在 「探索可能的行動」，以應對非市場政策和做法所帶來的威脅。他們還計劃合作，努力打擊外國操縱信息的行為，包括 「中國對俄羅斯關於烏克蘭戰爭的虛假訊息敘述的放大」。雙方還說，他們致力於與七國集團（G7）合作，協調行動，抵制經濟脅迫行為，例如歐盟稱中國對歐盟成員國立陶宛實施的貿易限制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

