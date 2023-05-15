土耳其大選｜埃爾多安料須轉戰次輪　國家經濟計時炸彈亟待解拆

土耳其5月14日大選，選民必須在現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和反對黨共和人民黨（CHP）領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）之中做出選擇。領導土耳其長達20年的埃爾多安首次面臨前所未有的挑戰，導致這種情況的原因，主要是因為經濟，這也是下任總統必須面對的危機。



與埃爾多安所屬政黨正義與發展黨（Justice and Development Party ，AKP）執政前1年、即2001年時一樣，如今的土耳其面臨通貨膨脹、土耳其貨幣里拉（Lira）貶值、貿易逆差擴大及投資者撤資等經濟問題。

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對於土耳其大多數公民而言，經濟是頭等大事。埃爾多安的黨友德爾維什（Kemal Dervis）當年與伊斯蘭保守勢力共同提出龐大的經濟重組計劃應對當時的經濟問題。在20多年後，面對高通脹且里拉兌美元一跌再跌，埃爾多安拒絕以加息抑制通脹，反而自創「減息抗通脹」解方。這種不當的經濟政策讓土耳其經濟再次陷入困境。

除此之外，土耳其2月發生大地震時政府救災不力，也是埃爾多安喪失選民支持的原因之一。

土耳其及敘利亞邊境地區2月6日起發生一連串強烈地震，災區傷亡慘重。圖為2023年2月14日卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）的搜救工作持續進行中。 （Reuters）

俄衛網也引述專家說，如果埃爾多安能更有效應對不斷上漲的生活成本，他本來可以輕鬆獲勝，但他未能做到，而假如克勒奇達爾奧盧當選，他也必須找到方法，在不損害經濟增長的情況下應對失控的通貨膨脹。

跨國企業戰略諮詢服務（Strategic Advisory Services）常務董事阿克巴什（Hakan Akbas）亦稱，土耳其下任總統將面臨包括恢復經濟穩定和重建投資者信心在內的挑戰，即使埃爾多安獲勝，「在導致高通脹和貨幣貶值的低利率政策實施多年後，他（未來）或需調整其經濟政策以解決目前的經濟危機並吸引投資。」