土耳其地震對撞總統大選：埃爾多安還有機會連任嗎？

2月6日，土耳其東南部發生7.8級強震，並在多次餘震後再遇強震，劇烈震度讓埃及、丹麥與格陵蘭皆有所感；不到20公里的地震深度更是導致土耳其、敘利亞兩國的嚴重損失，前者數據尤其慘烈。

根據最新資訊，死於地震者已合計超過7,900人：在土耳其有超過5,800人死亡、超過34,800人受傷；在敘利亞則有超過2,000人死亡，超過3,700人受傷。而後伴隨救援工作開展，傷亡數據料將持續上升。世界衛生組織已在死亡人數超過3,400人時警告，最終死亡人數可能會高出8倍之多，土耳其地球物理學者巴里斯（Şerif Barış）也預測，此次地震的死亡人數可能接近1999年的伊茲米特地震，當年的7.6級強震共導致18,373人喪生。

經濟層面的損失同樣驚人。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）表示，此次地震是土耳其1939年以來最嚴重災難，災情蔓延超過10個省份，並有超過6,000幢建築物倒塌。美元兌土耳其里拉匯率也創下1對18.85的歷史新低，土耳其股市更是同步下跌，主要股票基準一度下跌多達5%，銀行股亦下跌5.5%。據美國地質調查局（PAGER）估計，此次地震造成的經濟損失在10億美元到100億美元之間的可能性為34%，在100億美元到1,000億美元之間的可能性為30%；德國智庫Risklayer亦估計，此次地震的經濟損失約為200億美元。

2023年既是土耳其建國百年，也是埃爾多安掌權20周年。1923年，土耳其共和國自奧斯曼帝國的廢墟中誕生，並從百廢待舉的「東亞病夫」，逐步發展為歐亞之交的中型強國；2003年，埃爾多安成為土耳其總理，並於此後20年間掌握了土耳其的最高權力，將在2023年5月競選總統，爭取下個5年任期。而強震災情的意外到來，雖讓土耳其的建國百年蒙塵，卻未必會終結讓埃爾多安的總統夢。

2月6日，土耳其伊斯肯德倫，一名兒童獲救，在擔架上被送走。（Getty Images）

強震是否「摧枯拉朽」

首先，有分析認為，地震災情將激發沖天民怨、打擊埃爾多安的政治威望，加上土耳其通脹的居高不降、政壇反對勢力的持續整合，埃爾多安政權應會在地震後輸掉大選、徹底終結。從土耳其現狀來看，上述敘事有一定道理。

在政治場域，埃爾多安的優勢確實不如以往。回顧過去，埃爾多安領導的正義與發展黨（AKP）獨霸政壇多年，原因除了政績輝煌，更有反對黨的彼此內鬥、無法團結。然而2018年里拉危機爆發後，土耳其的經濟萎縮、失業率高漲，AKP在2019年的地方選舉中失去諸多據點，包括第一大城伊斯坦堡與首都安卡拉，民意基礎明顯鬆動；此外2017年修憲公投後，埃爾多安的總統權力進一步擴張，制度上的連任阻礙也被掃除，掌權時程再度延長，受到刺激的反對黨終於驚醒，決意暫放宿怨、求取團結。

2018年，共和人民黨（CHP）、好黨（İYİ）、幸福黨（SP）、民主黨（DP）四大反對黨共組了「國家聯盟」（Millet İttifakı），鼓吹恢復議會制、廢除行政總統制，希望藉此遏制AKP與埃爾多安；2022年，未來黨（GP）與民主與進步黨（DEVA）再加入，組成了「六方圓桌」（Altılı Masa），欲聯合推出代表反對勢力的總統候選人，與埃爾多安在2023年一較高下。

埃爾多安政府正在接受土耳其最嚴謹的經濟危機。（Getty Images）

經濟場域則如前所述，在2018年的里拉危機後持續低迷。而細究危機起源，西方制裁只是導火線，關鍵還是土耳其身為新興市場，無法抗衡金融大國的流動性政策轉向。2008年至2013年，美歐日等發達市場通過了多輪量化寬鬆政策，國際「熱錢」轉而湧入包括土耳其在內的新興市場，刺激了後者的經濟高成長；2013年美聯儲放風可能加息後，外資便大舉外撤，包括里拉在內的新興市場貨幣開始貶值；2017年美聯儲先後三次加息，土耳其經濟開始被資本外逃、貨幣貶值、股市不穩的陰霾籠罩，2018年美國又對土國鋼鋁製品加徵一倍進口關稅，金融危機就此連動爆發。

而在應對危機的過程中，埃爾多安顯然希望犧牲物價、保全經濟成長，故採用了極端的經濟手段，面對高通脹仍堅持降息。結果雖在一定程度上維持經濟增長，卻也導致里拉跳水式重貶、物價飆漲、債券市場幾乎崩盤，諸如伊斯坦堡等大城爆發多起示威，損害了埃爾多安在城市選民中的好感度。

最後回到此次地震，埃爾多安也面臨了檢討風險。從災情成因來看，埃爾多安政府雖無法人造地震、決定規模與震度，卻對慘重傷亡負有部分責任，那便是未能改善發展不均、城市貧困化的現象，導致耐震度不高的老舊建築面對強震不堪一擊，造成了大片傷亡。

而建物脆弱其實不只老舊一個因素，還存在官商勾結、偷工減料的可能。以2020年的愛琴海地震為例，土耳其同樣發生建物倒塌，最終導致115人死亡，檢方事後調查倒塌建物時，發現部分工程使用了劣質建材、也未顧及結構安全性，相關單位更未盡責稽查，最終起訴了數十位建商與公職人員。此次災情比2020年慘重數十倍，事後檢討恐也難避上述醜聞，民眾的不滿或將包圍埃爾多安。

2月6日，土耳其卡赫拉曼馬拉什，居民在空曠戶外過夜，圍在火堆旁邊取暖。（Reuters）

埃爾多安不是政治新人

然從現實角度來看，上述推論雖合乎邏輯，卻未必切合土耳其政情。因為埃爾多安不僅是位經驗老到的政治精英，更是資源豐富的在任總統。

在政治場域，反對黨確實形成合作態勢，卻難對埃爾多安造成打擊。2022年10月，土耳其國會通過「不實資訊法案」第29條，稱公開散布誤導性資訊者，將面臨1到3年有期徒刑。但因法案用語模糊且標準不明，其可能造成的實質效果，便是箝制反AKP的獨立媒體，鞏固埃爾多安的權威與競選優勢。

此外，埃爾多安的強勁對手們也因各種原因相繼「退出」。伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）原本民調極高，卻在2022年12月因涉嫌侮辱最高選舉委員會，而被判處2年多監禁與褫奪公權，喪失了總統參選資格；安卡拉市長亞瓦什（Mansur Yavaş）同樣聲望極高，卻被視為土耳其民族主義者，不受左翼的人民民主黨（HDP）選民歡迎，故在各方協調下，亞瓦什於2023年1月宣佈支持CHP領導人奎里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu），但後者在民調中落後於埃爾多安，獲勝機率不高。至於前述的反對黨聯盟「六方圓桌」，其至今都未能推出聯合候選人，應是矛盾未解、有力人選難尋之故。

2023年2月6日，在地震震央附近的迪亞巴克爾巿（Diyarbakir），搜索人員在尋找生還者。（Reuters）

而在經濟層面，埃爾多安在2022年推出諸多取悅選民的福利，希望緩衝高通脹民怨。其先是提供低收入家庭補貼，設立國家基金保護存款貶值，又在逼近2022年底時，將最低工資一口氣提高55%，公務員薪酬提高30%，向商人和中小企業提供貸款補貼，取消最低退休年齡限制，讓150萬土耳其人有機會立即獲得退休金。當然，這一系列優惠措施無法緩解土耳其的經濟弊病，更對實質經濟成長無益，卻顯然能增加埃爾多安的競選優勢。

至於地震潛藏的政治風險，埃爾多安也不可能毫無感覺、坐以待斃。2021年土耳其發生了野火災情，大火延燒多日、波及35省，政府雖出動無人機進行灌救，卻依舊難止火勢。諷刺的是，埃爾多安或為展現自信的強人形象，在野火蔓燒之初拒絕了國際援助，後眼見局勢失控，才設法將矛頭指向庫爾德工人黨（PKK），卻已難獲輿論諒解。經過此次教訓，埃爾多安應是學到了「示弱」與「即時」的重要，故在地震發生後，其第一時間請求國際援助，並在鏡頭前詳細介紹政府規劃的救援和人道主義工作，希望安撫民眾的悲傷與怒意。

與此同時，埃爾多安將此次地震誇大為「1939年以來最嚴重」，完全略過了1999年的伊茲密特強震，目的自是放大天災威力、轉移對建物大片倒塌的人為因素檢討。畢竟1999年伊茲密特強震後，土耳其就已通過一系列建築新法，規範提升新建物的耐震性，但不論是2020年的愛琴海地震，或是此次強震，都暴露建商與官員的陽奉陰違，埃爾多安深知此事難辭其咎，自要設法轉移砲火。

2023年2月6日，土耳其發生地震後，卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）不少樓宇倒塌，儼如廢墟。（Reuters）

此外，埃爾多安也宣布10省進入緊急狀態3個月，以2月6日為起點來算，結束時恰好就是5月14日總統大選前夕，緊急狀態範圍雖未遍及全國，卻還是讓埃爾多安有了調控災區訊息、緩衝民怨的權力空間。可以預見在未來幾個月，埃爾多安將在災區頻繁曝光，耕耘自己提供即時援助、承諾展開長期重建的君父形象，穩重堅毅、親力親為；反對黨當然可能主打AKP與建商勾結、存在利益輸送等話題，但眼下埃爾多安政府掌握了土耳其多數主流媒體，完全有能力指責反對黨們「借災害進行政治鬥爭」、「消費民眾血淚」，在此局勢下，反對黨可能會為保政治能量，而不得不放棄攻訐，轉向動員援助、支持政府救災。

歸根結柢，在打擊強勁對手、推出福利政策、緩衝地震傷害的措施下，埃爾多安仍是土耳其目前最強大的總統候選人，連任機會非常高。然而2023年不只會舉行總統大選，也將進行土耳其的全國議會選舉，埃爾多安雖有連任機會，卻未必能拉抬AKP選情；在無強大反對派競選人的局面下，民眾雖有可能票投埃爾多安，卻未必會甘願將票也投給AKP，畢竟低迷經濟、地震災情所誘發的民怨實在不容小覷。

如若埃爾多安順利連任，但AKP席次下滑嚴重、甚至失去議會多數，前者的執政能力將大打折扣，恐要提早安排「後埃爾多安時代」的政治秩序與接班人選，土耳其也將由此進入一段複雜難料的政治逐鹿期。