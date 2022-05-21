根據外媒報導，普京和前妻柳德米拉（Lyudmila）的二女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova），2017年與俄羅斯最年輕的億萬富翁沙瑪羅夫（Kirill Shamalov）離婚後，與一名52歲的芭蕾舞者交往。尷尬的是，該舞者的姓氏，恰巧跟烏克蘭總統澤連斯基同姓。



《每日郵報》指出，52歲的澤連斯基（Igor Zelensky），是一名專業芭蕾舞者，不久前還是「巴伐利亞國家舞蹈團」（Bavarian State Ballet）的負責人。

傳媒爆出普京二女兒卡特琳娜的新伴侶姓澤連斯基，而且更育有一名女兒。

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根據俄羅斯獨立新聞機構《IStories》和德國《明鏡》（Der Spiegel）的情報，他是普京二女兒卡特琳娜的伴侶，兩人之間育有一名2歲女兒。據報道，卡特琳娜離婚後，開始與這位芭蕾舞者澤連斯基交往，澤連斯基過去也曾有過一段婚姻，與前妻之間有兩個女兒和一個兒子。

澤連斯基住在德國慕尼黑，與卡特琳娜分隔兩地。記者調查後發現，有文件顯示出卡特琳娜在2017年至2019年年間，飛往慕尼黑的次數超過50次。該媒體也透過匿名管道，取得卡特琳娜的私人保鑣、總統維安部門雇員斯克里恰（Alexei Skripchak）電子郵件中的檔案，從中發現卡特琳娜、澤連斯基和一名2017年出生的女孩的護照。基於道德原因，該媒體沒有公布孩子姓名，但她父親的名字確實與澤連斯基符合。

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