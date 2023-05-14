拜登：債務上限談判正取得進展

美國或最早在6月1日出現債務違約，美國總統拜登（Joe Biden）說，官員們正在就債務上限進行談判，將在未來兩天公布更多消息。



綜合彭博社和路透社報道，拜登星期六（5月13日）登上空軍一號前對記者說：「我認為他們正在取得進展，這很難說，我們還沒有到緊要關頭，但我們確實在討論一些我們都可以做出的改變。」

美國白宮官員和國會官員將在本週末繼續進行談判，拜登與國會眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的會議從星期五（12日）推遲到下週，雙方都表示談判已有「進展跡象」。

6月1日即將來臨，分析認為，兩黨的談判矛盾在於是否將削減開支與提高債務上限掛鈎，稱麥卡錫提出2023年《限制、節省、增長法案》（Limit, Save, Grow Act）實質是要取消拜登任內幾乎所有標誌性施政計劃。對此，民主黨絕不讓步，堅持提高債務上限不得附加任何條件。

美財政部星期五表明，截至5月10日，美政府只有880億美元（約6,906億港元）的非常措施支付賬單，該數額較一週前1,100億美元有所減少。這意味着在3,330億美元的授權措施中，只有超過四分之一的措施可用於防止美國在法定債務限額下耗盡借款空間。

美國財長耶倫（Janet Yellen）將在未來兩週內向國會匯報美國距離違約仍有多遠，並為拜登政府執政期間債務發行量驟增一事進行辯護。

耶倫在日本新瀉出席七國集團（G7）財長和央行行長會議時說：「我不想具體說明我們何時公布最新情況，當我們認為有更多訊息時，但肯定是在未來幾週內。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

