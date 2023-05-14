澤連斯基晤德國總統總理：和平方案討論須基於烏克蘭立場

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）5月14日訪問德國首都柏林。德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）及德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）14日分別與澤連斯基會面。



澤連斯基稱，西方的支持可令今年俄羅斯戰敗成為無可避免之事。他在與朔爾茨一同出席記者會時稱，烏克蘭一直感激德國的支持。

他稱，基輔已準備好討論來自其他國家的和平方案，但那些建議應建基於烏克蘭的立場以及其和平方案。

烏克蘭的10點提議：1、確保核與輻射安全；2、確保糧食安全；3、確保能源安全；4、釋放所有被俘人員，讓被驅逐者回家；5、落實《聯合國憲章》並恢復烏克蘭領土完整和世界秩序；6、俄方撤軍並停止敵對行動；7、重建正義；8、反對生態滅絕；9、防止事態升級；10、宣佈戰爭結束。



澤連斯基：圖為2023年5月14日，烏克蘭總統澤連斯基與德國總理朔爾茨在柏林召開聯合記者會。（Reuters）

俄衛網14日稱，德國電視台對澤連斯基與施泰因邁爾的會晤進行直播。報道指，澤連斯基會到亞琛（Aachen），他會在當地獲頒查理曼獎（Charlemagne Prize）。

報道提及，德國空軍在Twitter發文指，澤連斯基14日凌晨從意大利羅馬出發前往柏林，他所乘的飛機由兩架德國戰機護航。