尊尼事務所已故創辦人涉性侵藝人　現任社長鞠躬道歉

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川被控長期性侵旗下藝人，引發外界嘩然。事務所雖曾在4月發出聲明，卻被外界質疑避重就輕，現任社長藤島茱莉景子14日親自拍片致歉，於鏡頭前數次鞠躬，對提出控訴的被害人道歉之餘，並對風波造成社會騷動由衷致歉。



日本《讀賣新聞》報道，在長達一分鐘的影片當中，藤島表示，「有關尊尼喜多川的性加害問題，造成社會大騷動，由衷感到抱歉」、「首先要對被害人致上深深的歉意。造成相關人士、粉絲等莫大的失望與不安，重申歉意」。

藤島以《有關已故強尼喜多川的性加害問題，尊尼事務所的見解與對應》為題發聲明稱：「對於有人告發Johnny喜多川一事，公司及她個人絕對無法容許那樣的行為。」但是關於相關事實，已無法向已故的Johnny喜多川確認，考慮到會因為有人臆測導致誹謗、中傷等情況，她希望各方理解。她說：「對於有人受害一事，我們嚴正看待。」

藤島茱莉景子承諾，事務所將會在外部顧問、專家、律師、醫生等專業人士的指導下，盡快於一個月內成立諮詢渠道，協助那些已經出面指控的受害人或希望獲得諮詢的人。她透露，自己已經見過首位控訴的前練習生岡本KAUAN，聊了很長時間，希望藉此做為改變的契機，「今後這種事情不應該發生。」

日本媒體早於1999年已曾報道有關Johnny喜多川性侵練習生一事。英國國家廣播公司（BBC）今年3月推出《獵食者：J-Pop的秘密醜聞》紀錄片，描述尊尼喜多川曾性侵多名傑尼斯藝人。之後，尊尼事務所對旗下藝人和公司職員等進行調查。粉絲團體5月也對事務所提出1.6萬人的聯署書，要求公司進行由第三方進行的獨立調查。