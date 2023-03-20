Johnny's喜多川長年性侵少男：日本人為何沉默？更可惡的是他們

早前，日本娛樂圈迎來一場蓄力已久的地震。BBC發佈了一部名為《獵食者：J-Pop的祕密醜聞》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop）的紀錄片，揭露了尊尼事務所（Johnny's事務所／傑尼斯事務所）創始人，尊尼喜多川對旗下藝人們長達30年的性虐待。（編按：令人心寒齒冷的是，即使醜聞多年前已曝過光，卻沒造成輿論壓力，也沒導致壞人得到應有懲罰。此外有些受害人，更是被父母一手推入火坑。）



喜多川是日本娛樂圈的「神」、偶像文化的教父，一手創立了最為知名的造星工廠尊尼，在日本有着「隻手遮天」的聲望。數十年間，他一手打造了SMAP、Kinki Kids、KAT-TUN、Hey！Say！JUMP、Arashi、V6等知名偶像組合。SMAP的成員之一木村拓哉，更是風靡全亞洲的第一偶像；Arashi的專輯銷量曾位列全球第一。亞洲的80、90後，誰沒有愛過幾個尊尼出身的美少年呢？所以粉絲們心甘情願地信奉喜多川，因為「如果沒有喜多川先生，日本偶像文化就不存在了。」

正因此，雖然日本媒體《週刊文春》早在1999年就報道過喜多川對男藝人們尤其是未成年藝人下手的罪行，卻沒有一家日本主流媒體響應，事情很快就被壓了下來。喜多川已經在4年前去世。他生前幾乎沒有被任何人聲討，這些醜聞甚至絲毫沒影響到他的聲譽和地位。但他對這些男孩造成的傷害、留下的陰影，將延續終身。

父母默許他性侵 兒子被迫口交時就睡在隔壁（點圖了解更多尊尼喜多川被揭露的淫行）：

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即便被這樣對待 「他們還是愛他」

在東京街頭、在各大電視台的節目裏，尊尼藝人隨處可見，他們包圍着日本人的生活。而喜多川是尊尼唯一的國王。

尊尼每年都有數百個練習生進社，他們的年紀在8歲到15歲左右。進入公司後， 他們會接受免費的跳舞、唱歌培訓，優秀者成為當紅男團的伴舞，獲得一定的曝光機會。男孩的站位、出道資格、出道時間，都由國王一人決定。

因此從某種意義上來説，喜多川在很長一段時間決定了日本人追什麼星、聽什麼音樂、看什麼演唱會、迷戀什麼電視劇、捧什麼流行、買什麼牌子的明星同款。這種影響力一度擴大到全亞洲，乃至世界。

但即便如此，喜多川本人卻鮮少得到曝光。人們聽到他的名字、他的功績、他的傳説，得益於他發明的亞洲偶像圈的多數玩法，可這個人在公眾前是隱身的。別説上節目，就連照片都很少。這種隱身是他天然的低調性格使然，還是為了隱藏自身的黑暗之處，很難有準確的定論。

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大多數見過他的人，尤其是被他培養出來的藝人，都一致表示喜多川是個温柔、和藹的人。大概是權勢和温柔複雜地結合在一起，讓這些受到傷害的少年們，對他的情感相當複雜。

有人痛苦至今。一位已經已是中年的前練習生在接受採訪時忍不住流下淚來，他講述了自己在進入尊尼後不久，身體就像玩具一樣被喜多川對待，包括性器官。「在這之後，別人告訴我，如果不忍受的話就沒辦法出名。」

也有人不覺得這是傷害，而是愛。1996年，尊尼前練習生平木淳也出版了《尊尼的所有：少年愛之館》，他詳細描述了尊尼的少年們與喜多川同住集體宿舍，喜多川給大家洗澡搓背的往事。這個集體宿舍其實就是喜多川的家，家中只住着他一個成年人和一群未成年男孩。近30年後，平木淳也再次接受採訪，他依然把喜多川稱為「對孩子有強烈關愛的人」，他會撫弄男孩的身體、隱私部位，自己也接受過過度的「按摩」。這不是秘密，大家口口相傳，甚至彼此開玩笑「第一次給了喜多川先生」。他認為有的孩子並不因此受到傷害，很多人為了得到喜多川的關注而爭寵。所以在那個集體宿舍，「真的就是一個大家庭」。

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還有在尊尼擔任了數年練習生的龍。當喜多川要求以工作太累要為他按摩時，他腦子裏意識到，「壞了，輪到我了。」但龍並不因此討厭這位國王，甚至可以對這段經歷談笑風生。「我到現在也喜歡他，我覺得我們被好好地關愛着。」甚至有練習生因為沒有被潛規則感到遺憾。因為大家知道，這意味着拿到了「紅」的出場券。

而對想要成大明星的練習生、以及這些練習生的父母來説，喜多川喜歡小男孩的取向同樣不是秘密。有的家長甚至會主動把孩子「送」到喜多川身邊，甚至讓孩子主動討好喜多川。在這樣的制度和情形下，孩子們可能都難以判斷喜多川對自己的行為是一種傷害。

早有指控 卻無聲無息

喜多川對旗下男孩們的所作所為，早在80年就出現了零星的傳聞。但真正被關注，是因為1999年《週刊文春》的長篇報道。

《週刊文春》是日本最有影響力的媒體之一，常年曝光日本政界、娛樂界的各種黑幕。文春採訪了十多位尊尼旗下的未成年男孩，其中有的曾被喜多川性騷擾，有的則是強姦，年紀最小的只有12歲。他們並不願意和喜多川先生發生這樣的事，但如果拒絕，星途便會變得黯淡，甚至無望出道。

即便當時文春打響了第一槍，全日本的主流媒體依然選擇緘默。日本娛樂記者Masaru Nashimoto認為理由很簡單：「如果你是電視台，不聽喜多川的，那所有當紅明星都將退出你的節目，你的綜藝節目請不到任何明星接受採訪，收視率將直線下降。對於雜誌來説也是如此。」

的確。在文春報道之後，尊尼不僅起訴文春誹謗，文春和同公司的刊物都被嚴禁使用尊尼藝人的任何照片和採訪內容。文春雖然在最高法院打贏了誹謗喜多川性侵兒童的官司，最後卻不了了之。因為當事人和當事人監護人沒有提出刑事調查的需求，且喜多川不屬於父母或監護人，這不符合日本法律定義的虐待兒童，所以警察不會指控喜多川。

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除了文春，也有當事人親口承認這件事。1988年，日本演員、前偶像組合Four Leaves成員北宮次出版了日記《給光GENJI》。他在日記中記錄自己曾多次與喜多川發生性關係，第一次時他只有15歲。細思極恐的是，這段關係維持了四年多，北宮次也從被迫變成了自願，因為他感受到了喜多川的「飽滿的愛」，也享受到了這種「愛」帶來的資源。

而在北宮次年紀漸長後，喜多川對他慢慢失去了興趣，轉而把目光投向了公司的新人。這些惡行並沒有因為衰老停止。去年，尊尼前練習生岡本カウアン爆料入社後被喜多川性侵，當時自己只有十五六歲，喜多川已經81了。還曾和當紅男演員平野紫耀一起有過三人行。而在喜多川執掌公司的末期，平野紫耀因為資源太好被稱為尊尼新一代太子。

2019年，喜多川去世。尊尼為他在東京巨蛋舉辦了盛大的追悼式——東京巨蛋是無數日本藝人的圓夢之所。首相也為他哀悼。日本沒有主流媒體質疑他曾對這些孩子造成的傷害。

圈外人震驚 圈內人卻無動於衷

BBC作為不受尊尼掣肘的海外媒體，第一次讓喜多川的性侵事件讓更多人知道。雖然這是一顆炸彈，但其實被沒有「炸」到日本羣眾和粉絲。一是它傳聞已久，對了解偶像文化的人來説並不新鮮。紀錄片中除了幾位沒有出道的受訪者， 並沒有對當紅藝人指名道姓地進行披露。二是很多日本人仍認為喜多川對日本是功大於過的，是神一般的存在，逝者已逝，追責是沒必要的。三是日本由來已久的羞恥教育，社會不願意承認會有這樣的事發生。甚至有人用LGBTQ洗白喜多川特殊的愛好。而對粉絲來説，喜多川是自己偶像成名的大功臣。他們更願意相信，自己的偶像就是那麼幸運，免受魔爪。

喜多川的醜聞阻擋不了尊尼的發展，也阻止不了人們的憧憬和熱愛。依然有很多人想要進入尊尼，想要成為站在山頂上的人，為此忍受某種痛苦也沒什麼大不了的。雖然喜多川去世四年了，尊尼也不如過去輝煌，但這場「權力的遊戲」或許仍沒有結束。尊尼承諾將在今年制定新的制度，我們還能抱有期待嗎？