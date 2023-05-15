卓慧思5月16日訪台　英媒：將籲挺台入CPTPP阻北京加入

英國前首相卓慧思（Liz Truss）5月16日至20日訪問台灣，這是時隔27年再有英國前首相訪台。英媒13日稱，她會呼籲《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）成員國支持台灣快速加入CPTPP，並阻止北京加入。



英國《每日快報》（Daily Express）13日稱，卓慧思17日在台灣發表演說時將稱，台灣加入CPTPP不僅會促進英台貿易，也會有助於為CPTPP建立進一步的經濟聯繫以及韌性。

報道指，她會說：「英國應與主要成員國合作，以支持台灣快速加入（CPTPP）。阻止北京成為CPTPP成員也極其重要。」

卓慧思將會說，不能就這樣想像能在沒有硬實力的情況下，也能產生有意義的威懾力，而且如果真的希望防止南海衝突，需以現實的方式處理軍事以及防務合作。

英國天空新聞（Sky News）14日稱，她會在演講中說：「我們今天置身的是全球爭取自由之戰的前線。中國共產黨正與自由世界進行意識形態鬥爭，而他們對此沒有掩飾。」她會說這是一場思想之戰，也是一次在全球舞台上奪權的嘗試。

台灣9日宣布，卓慧思訪台時將會見政府高層、相關部會首長，又會應遠景基金會邀請在17日發表演講，並與台灣各界人士交流互動。