約翰遜卓慧思悼念戴卓爾夫人逝世10周年　網民嘲諷：把死人氣活

英國前首相、有「鐵娘子」之稱的戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)離世10周年之際,前首相約翰遜(Boris Johnson)和卓慧思(Liz Truss)4月8日發文悼念。不少網民在推文下面留言批評2人任內未能克盡己職,還有人對他們說,由於其對國家的破壞,戴卓爾夫人在九泉之下也不得安寧。



約翰遜在Twitter稱:「在戴卓爾去世10周年,我們緬懷這名改變我們國家和保守黨的偉大領袖。她讓人實現自己的抱負並建立更好生活,這就是保守主義的意義所在。」

卓慧思其後也發文引述戴卓爾夫人的話稱:「如果許多具影響力的人不理解或忘記我們在冷戰中遭遇什麼和我們是如何戰勝它,他們不會有能力確保、更不用說擴大自由所帶來的成果。」

作家斯卡羅(Simon Scarrow)在他們兩人的推文下留言稱:「她(戴卓爾夫人)會因你對我們國家造成的破壞而在墳墓中輾轉反側(She'd Be Turning In Her Grave,也有把死人氣活的意思,即「死人都激返生」)。」

有人留言同表哀悼,也有網民留言諷刺約翰遜是自己見過最差的首相,又有人重提卓慧思是英國任期最短首相。