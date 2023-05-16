梁成運間諜罪成　美國務院及駐京使館稱已獲悉此案

江蘇省蘇州市中級人民法院5月15日（周一）宣判，78歲的香港居民梁成運犯間諜罪罪成，判處終身監禁。梁成運持有美國護照，美國國務院周一（5月15日）表示，留意到有美國民眾在中國被指從事間諜活動一事。美國駐北京大使館也表示已獲悉此案，但基於隱私問題無法進一步置評，強調國務院會優先考慮海外美國公民的安全和保障。



梁成運因涉嫌從事間諜活動，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》有關規定，江蘇省蘇州市國家安全局於2021年4月15日依法對其採取強制措施。

蘇州市中級人民法院經依法審理，於2023年5月15日一審公開宣判，認定梁成運犯間諜罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產50萬元 。

蘇州官方通報指，梁成運（英文名JOHN SHING-WAN LEUNG），男，1945年5月1日出生，香港永久性居民身份證號碼A801XXX，港澳居民來往內地通行證號碼H0681XXXX，美國護照號碼50546XXXX。

綜合各種資料，梁成運被稱為「愛國僑領」，曾任美中友好促進會會長、美國德州的中國和平統一促進會主席等眾多職位，亦曾與多位中共高層及政界名人同場合影，包括前中央外事辦主任楊潔篪等。

▼梁成運曾與中共高層同場合影▼