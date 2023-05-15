港人梁成運間諜罪成　內地判囚終身　鄧炳強：2021年已接通報跟進

持有美國護照的78歲香港居民梁成運，今日（15日）被江蘇省蘇州市中級人民法院裁定間諜罪罪成，判處終身監禁。保安局局長鄧炳強表示，內地當局早在2021年拘捕梁成運後，已根據機制向港府通報，警方亦已作出跟進行動。



下月6月4日是「六四」34周年，鄧炳強稱暫未收到任何集會申請，但強調會根據法例和程序審批。



▼梁成運曾與中共高層同場合影▼



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鄧炳強會見傳媒時指，涉嫌從事間諜罪的梁成運，前年在內地被捕後，內地有關當局已根據相互通報機制，將事件通報港府，警方已根據通報機制跟進。有傳媒追問是否在30日期限內接獲通報、案件詳情及相關跟進行動的細節，他未有進一步透露。

保安局局長鄧炳強今日（15日）公布，本港今年首季錄20584宗罪案，較去年同期大增48%。（張浩維攝）

六四未接獲申請集會 強調會依法例審批

下月「六四」34周年，被問到會否批准當日集會，及市民參與會否觸犯煽動罪或《國安法》，他表示，警方至今未有接獲在當日舉行公眾活動的申請，若日後接獲相關申請，將根據法例和程序審批。

警方月初在元朗檢走國殤之柱，作為「煽動他人顛覆國家政權罪」案件證物。（資料圖片/余俊亮攝）

重申檢國殤之柱是查顛覆案

就警方月初在大埔的香港大學嘉道理中心檢走國殤之柱，作為「煽動他人顛覆國家政權罪」案件證物，鄧炳強表示，當局是在調查煽動顛覆國家政權罪時，根據法庭搜令檢走國殤之柱作證物，至於案件結束後會否交還物主，他指將會按照法庭程序處理。

另外，近日有傳媒發現，公共圖書館下架多名政治學者、評論員、政治人物和「六四」相關書籍，鄧炳強指，康文署有既定政策處理書籍，強調各政府部門都有責任維護國家安全。被問到相關書籍與是否有牴觸《國安法》，他則未有正面回應，僅表示須視乎情況決定，當局亦會調查懷疑違法的行為。