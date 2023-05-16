卓慧思訪台前：中國壓縮台灣活動空間　西方需採取更多行動抗華

英國前首相卓慧思（Liz Truss，又譯特拉斯）5月16日起訪問台灣。她15日稱英國應把中國視為威脅而非挑戰，又稱中國企圖壓縮台灣活動空間，把一中政策詮釋為西方國家不得與台灣有任何往來，在此情況下，各國持續與台灣互動更顯重要。



根據台媒，卓慧思表示，一旦西方各國接受北京對一中政策的詮釋，中國成功奪取台灣的機率就升高，相當於摧毀自由民主，因此各國與台灣互動非常重要。她還說，支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及在世界衛生組織（WHO）取得適當地位。

她還指：「英國政府應將中國定義為『威脅』，而不僅是『劃時代』和『體制性』挑戰，因為來自中國的「威脅」是自由世界面臨的最大威脅，且顯而易見。」

卓慧思出席哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）期間接受美國政治新聞網站Politico採訪時稱，西方需要採取更多行動來對抗中國。

她還說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及中國家主席習近平正在合作，「在我們實施制裁前，我不認為普京相信西方對相關制裁是認真的，我們必須絕對明確一點，如果台灣（的局勢）出現某種升級，將會有非常嚴厲和嚴重的反應。」