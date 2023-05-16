岸田文雄稱不准中俄改變現狀　北京：挑動陣營對抗

日本首相岸田文雄點名中國及俄羅斯稱不允許憑藉實力單方面改變現狀後，中國外交部發言人汪文斌5月16日表示，作為七國集團（G7）峰會東道國，日方沉迷於挑動和製造陣營對抗，損害地區利益，中方對此堅決反對。



根據澎湃新聞，汪文斌16日主持例行記者會時稱，日方老調重彈，不遺餘力抹黑鄰國，不乏以此掩蓋自身單方面改變現狀的企圖，然而一段時間以來，日本國內一些勢力極力美化侵略歷史，為軍國主義招魂翻案，甚至鼓譟台灣有事就是日本有事，「這不就是在企圖改變現狀嗎？」

汪文斌說，如果日本真的反對單方面改變現狀，就應旗幟鮮明地制止日本國內這些妄圖開歷史倒車的勢力，就應認真反省自身軍國主義侵略的歷史，就應明確重申遵守二戰後的國際秩序，就應恪守一個中國原則和中日四個政治文件的精神。

七國集團領導人會議19至21日在廣島舉行。岸田文雄15日接受包括共同社在內傳媒採訪時稱，他有意把俄烏衝突和中國增強海洋活動的印度太平洋局勢作為峰會的議題，又點名中俄稱「憑實力單方面改變現狀是不容許的，將使峰會成為向國際社會發出堅決守護自由開放的國際秩序這一重要訊息的機會」。