兩岸分治從來就不是必須堅守的現狀　推進統一亦不是挑戰國際秩序

中國國務委員兼外長秦剛4月21日在「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式上發表主旨演講，他稱「我們將更加堅決地守護國際秩序」。在論述這一部分時，他說最近，我們經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國挑戰「基於規則的國際秩序」、「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」、「破壞台海和平穩定」。這些言論違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯是荒謬的，其後果是危險的。

他還談到台灣問題，並稱他們定義的規則、現狀、穩定實質上就是要架空一個中國、「和平分裂」中國，就是要篡改二戰歷史、顛覆戰後秩序、踐踏中國主權。14億中國人民不會答應。中國的土地收回來了，就絕不會再失去。戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆。

值得注意的是，中國大陸在台灣問題上的立場從來都是明確的。這是中國的內政不容外部干涉。秦剛4月21日的立場已經說得非常明白：台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，《開羅宣言》白紙黑字寫着，《波茨坦公告》清清楚楚印着。

但在美國看來，中國推進統一進程，是要改變現狀，是要挑戰國際秩序。

中國新任外長秦剛是擅長媒體打交道的官員。（中央社）

戰後國際秩序雖然是由《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列宣言條約決定的。但二戰後，美國把持了對日本的戰後清算，並在美蘇陣營對抗的大趨勢下，迅速將日本武裝成了美國的盟友。朝鮮戰爭爆發後，美國政府作出武裝干涉朝鮮內戰的決定，並派遣第七艦隊前往台灣海峽，一系列行動都是從其全球戰略和冷戰思維出發做出的選擇，為了牽制社會主義蘇聯中國刻意而為之。二戰戰後秩序在亞太的表現有着鮮明的冷戰對峙烙印。

美國將自身塑造的國際秩序稱之為國際秩序，認為台海分治就是現狀。而中國要遵守和奉行的並不是美國按照自身利益塑造的國際秩序，中國對國際秩序有着自身的理解。

統一是中國內政，兩岸分治從來就不是必須堅守的現狀，和改變國際秩序沒有任何關係。與其說中國推進統一進程是改變現狀，改變國際秩序，不如說中國推進統一進程會讓美國枉顧戰後國際秩序的行為不能長久持續下去。

若兩岸統一，亞太的軍事競爭態勢必然發生變化，這會讓美國包括日本、韓國在內的美國盟友的不安全感有所上升，也將對全球局勢將有着舉足輕重的影響。但中國推進統一進程的初衷不是為了改變秩序。中國奮力發展數十年才有底氣有實力去捍衛主權和領土完整這一合法權益，本就是國際正義沒有得到彰顯，美國霸權一直籠罩台海的寫照。

現在的問題不是中美就國際秩序各表，而是美國再次為了自身利益不惜以國際秩序為藉口，干涉中國的統一進程。