中國中亞峰會前夕　戴兵：中方全面支持設立中亞和平

中國－中亞峰會5月18日至19日在西安舉行。中國常駐聯合國副代表戴兵16日表示，中方全面支持設立中亞和平、信任與合作區，願與各國共同探討促進中亞地區和平發展合作。



根據中新社，聯合國大會16日審議中亞和平、信任與合作區議題，戴兵說，聯大2022年通過宣布中亞為和平、信任與合作區的決議，體現中亞國家致力於增進互信合作、實現共同發展的堅定決心和莊嚴承諾。

戴兵表示，中國同中亞國家始終秉持相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏的原則發展戰略夥伴關係，中國－中亞峰會是中國與眼共同未來、構建更加緊密的中國—中亞命運共同體採取的重要行動。

他還說，中方願同中亞國家一道，堅定捍衛《聯合國憲章》宗旨和原則，踐行真正的多邊主義，推動樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，探索符合各國共同利益的安全和發展道路，共同建設中亞和平、信任與合作區，為促進地區和平穩定、繁榮發展作出貢獻。

戴兵強調3點。第一，中國堅持睦鄰友好，堅定支持中亞國家主權、獨立、安全和領土完整，歡迎中亞各國增進政治互信，通過對話合作，共同應對地區安全和發展挑戰，反對外部勢力以任何藉口干涉中亞各國內政，製造混亂和動盪，讓中亞地區淪為地緣博弈戰場。

第二，中國將與中亞國家加大打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義「三股勢力」。他說，中方願在上海合作組織、亞信等框架下，支持中亞國家加強邊境管控與執法安全合作，預防和打擊跨國有組織犯罪和網絡犯罪，並加強在阿富汗問題上的溝通協作，共同維護地區和平與安寧。

第三，中國與中亞國家共建「一帶一路」合作取得積極成果，中方將進一步提升與中亞國家經貿和投融資合作水平，打造現代化地區互聯互通網絡，擴大人員往來，暢通貨物運輸，拓展農業、新能源、電子商務、數字經濟等領域合作，增進人文和地方交流，為區域合作注入強勁動力。

戴兵說，中方願同中亞國家不斷拓展全方位合作，推動彼此關係再上新台階，為地區和世界和平穩定、發展繁榮作出新貢獻。