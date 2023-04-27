中國和中亞外長第四次會晤發新聞公報　同意加強多領域合作

中國—中亞外長第四次會晤的新聞公報4月27日發布，中國、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、土庫曼一致同意拓展農業、新能源、電子商務、綠色和數碼經濟、高科技等領域合作，創造合作新亮點和新增長點。



俄羅斯衛星通訊社27日稱，中國—中亞外長第四次會晤在中國陜西西安舉行，6國就峰會各項安排、中國中亞各領域合作以及共同關心的國際和地區問題進行交流。

6國表示，互聯互通是中國與中亞國家合作的優先方向，將全面實施《關於深化中國—中亞互聯互通合作的倡議》，建立公路、鐵路、航空、口岸等為一體的立體化、綜合性互聯互通網絡，為人員往來和貨物流通提供更多便利條件。

各方強調，人文合作有助於加強中國—中亞關係的社會和民意基礎，同意進一步加強教育、科技、文化、旅遊、衛生、媒體、影視、智庫等領域交流合作，推動建立更多友好省州和友好城市，擴大青年交往，促進團組互訪。

各方決定繼續合作打擊恐怖主義、分裂主義、極端主義、非法販賣毒品、跨國有組織犯罪和網絡犯罪，共同維護地區安全穩定。

公報提及，各方重申尊重各自根據本國國情選擇的發展道路，在涉及彼此主權、獨立、安全和領土完整等核心利益問題上互相堅定支持，堅決反對外部勢力干涉6國內政。各方一致認為，中國與中亞國家在重大國際和地區問題上立場相同或相近，將在聯合國等多邊機制框架下保持密切協作，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則以及其他公認的國際法準則，倡導捍衛多邊主義，維護國際公平正義。