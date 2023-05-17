中國中亞峰會前夕　李強與塔吉克總統拉赫蒙舉行會晤

中國國務院總理李強5月17日在北京人民大會堂與塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）舉行會晤。中國—中亞峰會即將在18至19日於西安舉行，中國國家主席習近平將主持峰會，拉赫蒙應邀與會並對中國進行國事訪問。



國務院總理李強歡迎拉赫蒙的來訪，指最近幾年來，在兩國元首的戰略引領和親自推動下，中塔關係實現了跨越式發展，達到了全面戰略夥伴關係的歷史新高度。中塔在涉及彼此核心利益問題上，都是一貫的相互支持。各領域合作持續深化，成為名副其實的發展共同體和安全共同體，樹立了構建人類命運共同體的典範。

李強表示，習近平主席將在西安與拉赫蒙再次會晤，共同就兩國關係下一步發展做出新的部署，相信拉赫蒙這次訪問一定會圓滿成功，讓中塔兩國關係提升至新的水平。

拉赫蒙回應，稱中塔兩國的貿易正在增長，相信在不久的將來，將實現貿易額提高至30億美元的目標。他指出近年來，在中國政府的支持下，塔吉克斯坦實施了一系列重大基礎設施項目，對國家的經濟社會發展和創造新的就業機會產生積極影響。塔吉克有意積極發展本國的工業並轉化為現代技術，有興趣廣泛應用中國的經驗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

