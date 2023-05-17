美國公開核彈頭數據　向俄羅斯施壓

美國星期一（5月15日）公開核武器數據，並要求俄羅斯也公開相關數據。



俄羅斯在2月宣布暫停履行《新削減戰略武器條約》（New START）。美國隨即在3月底宣布停止與俄羅斯互通核武器數據；因此，美國星期一公開數據是政策上的大轉變。

美國國務院發表聲明說：「美國還是認為，核武國家之間保持透明，對於減少誤解、誤判和高成本軍備競賽來說是極為重要的……美國呼籲俄羅斯遵守具有法律約束力的義務，恢復徹底執行《新削減戰略武器條約》和條約中所有可穩定透明度與驗證的措施。」

美國已有1419枚已部署核彈頭

美國國務院說，美方是自願公開這些數據的。截至3月1日，美國擁有1419枚已部署的核彈頭。這比去年（2022年）3月的1515枚少，也低於美俄在2010年簽署的條約所定的1550枚上限。俄羅斯去年稱部署的核彈頭為1474枚。

美國的核彈頭配備在662枚洲際彈道導彈和其他已部署的發射系統上。這個數據比一年前的686枚少，同樣低於美俄條約所定的700枚上限；俄方一年前的數據為526枚。

美國維持總數800套發射系統的庫存，包括尚未部署的系統。這個數字與去年一樣，也是條約中允許美俄持有的上限。

《新削減戰略武器條約》是冷戰的產物，是美俄之間最後一項武器管制條約。

這項條約是美國前總統奧巴馬與俄羅斯前總統梅德韋傑夫在美俄關係較和緩時簽署的，希望同時達到限制核武和增加透明度的雙重目標。

去年2月，俄羅斯入侵烏克蘭後，與西方國家關係陷入低谷。俄羅斯總統普京在俄烏戰事今年2月滿一周年的演說中宣布，俄羅斯會暫停履行《新削減戰略武器條約》，但他當時沒說會退出條約。

美國前總統特朗普此前原本不打算在《新削減戰略武器條約》到期後延長條約，認為這項條約不公平，沒有要求中國限制核武器數量。中國的核武數量比俄羅斯和美國少很多，但預期會快速增加。

美國總統拜登在2021年上任後，立即把即將到期的條約延長五年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

