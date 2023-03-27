末日倒數或虛晃一招：俄羅斯為何要在白羅斯部署核武？

俄烏戰爭爆發以來，核議題多次成為輿論焦點。



2022年2月戰爭爆發時，俄羅斯稱烏克蘭威脅撕毀《布達佩斯備忘錄》、暗示即將擁核，是自己發動「特別軍事行動」的理由之一；3月，俄軍佔領扎波羅熱核電站，遭烏軍進行多次激烈砲轟，部分反應堆外壁與變壓器由此受損；11月，烏克蘭制定各市疏散計劃，並稱為應對輻射風險，已確保碘化鉀藥丸的供應；2023年2月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在演講中表示，將暫停履行《新削減戰略武器條約》（New START），並要求俄軍就恢復核試爆做好準備；3月20日，英國國防部副國務大臣戈爾迪（Annabelle Goldie）稱，將向烏克蘭轉交貧鈾彈（Depleted uranium ammunition），俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）為此警告，「核衝突」正在逼近。

如今，核議題再被推上輿論巔峰。3月25日，普京宣布與鄰國白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）達成協議，將在當地部署戰略核武，並強調美國多年來同樣在盟國部署戰略核武，故自己與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）都同意採取類似措施。

據普京表示，俄羅斯目前已在白羅斯部署10架可以搭載核武的戰機，而明斯克方已獲得一批可以發射核武的伊斯坎德爾（Iskander）戰術導彈系統，雙方將在4月3日開始全體人員的培訓，並在7月1日結束在白羅斯境內為戰術核武器建造特殊儲存庫的工作，但莫斯科不會將有關核武的控制權交給明斯克，故沒有違反核不擴散條約的承諾。這是俄羅斯自1991年蘇聯解體後，首度在國外部署核武，此前烏克蘭、白羅斯、哈薩克境內的前蘇聯時期核武，已在1992年5月達成協議交由俄羅斯保管，並在1996年完成移交。

而針對普京這一表態，美國防部已在3月25日發布聲明，「我們尚未看到任何調整我們戰略核姿態的理由，也沒有任何跡象表明俄羅斯正準備使用核武器」。從上述表態來看，不論美國的真實考量為何，其眼下顯然無意將俄羅斯此舉上升為「立即的核風險」。而從俄羅斯的立場來看，選擇在白俄羅斯部署核武有兩大考量。

普京與白羅斯總統盧卡申科。（Reuters）

在俄烏戰爭情境下嚇阻西方

首先，從短期目標來看，此舉與之前多次核威懾表態類似，俄羅斯將核議題當作施壓手段，意在嚇阻西方，使後者降低對烏克蘭戰場的介入程度，同時留意到俄羅斯的政治決心與訴求。

回顧俄烏戰爭爆發前後時空，俄羅斯的核威懾有過幾次起伏，與局勢變化可謂高度連動，白羅斯便在其中扮演一定角色。

2022年2月戰爭爆發前幾個月，俄羅斯就烏克蘭局勢發出了第一個核信號，意在對美施壓，促成彼時的安全保障相關談判。2021年11月，普京警告北約勿向烏克蘭部署軍隊和武器，否則將觸犯莫斯科紅線；盧卡申科亦在該月表示，若北約將核武從德國轉移到東歐，白羅斯將準備好接納俄羅斯核武，並在2021年12月時提交了修憲草案，為前述準備安排法律空間。俄羅斯安全委員會副主席、前總統兼總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則在1月27日表示，莫斯科有權使用戰略核力量，「以應對涉及大規模殺傷性武器對我們或我們盟友的攻擊，以及對我們國家生存的任何其他威脅。」

但俄羅斯顯然認為美國沒有談判誠意、也未認真看待俄方的核威懾，故在不久後發起「特別軍事行動」，同時強化了核威懾敘事。在2月24日的公開演講中，普京強調，俄羅斯是最強大的核國家之一，「毫無疑問，侵略者若直接攻擊我們國家，將面臨失敗和不祥的後果」。2月27日，白羅斯進行修憲公投並通過，允許在本國領土部署核武。

2021年5月29日，俄羅斯總統普京在索契與白羅斯總統盧卡申科會面。圖為2人當天一同坐船出海遊覽黑海沿岸景色。（Reuters）

但從後續發展來看，俄羅斯的核威懾並沒有成功嚇阻西方，北約各國開始持續軍援烏克蘭，戰況在4月後演變為慘烈的頓巴斯會戰，芬蘭與瑞典則相繼提出加入北約的申請，俄羅斯或許研判高調但無效的核威懾只會掏空嚇阻力，故開始放緩姿態。4月25日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在接受俄媒採訪時表示，核戰爭的風險確實存在，但俄方仍維持1月4日五大核武國在《核不擴散條約》審議大會前共同發表的《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》立場，即「核戰爭不可能有贏家，決不能打核戰爭」。

5月開始，許是預料馬里烏波爾圍城戰即將結束，談判窗口可能到來，俄羅斯外事官員數次否認莫斯科有意動用核武，營造自我克制的姿態。5月16日起，亞速鋼鐵廠守軍成批投降，馬里烏波爾戰役正式結束，據部分西方媒體報導，俄羅斯曾表示願循「奧地利模式」，以烏克蘭承諾中立結束戰爭，但此次和談未能順利推進，部分原因在於雙方的領土主張分歧：烏克蘭堅持要收復克里米亞在內的失地，俄羅斯則不肯放棄血戰得來的土地。

此後俄羅斯的核威懾的外交語言未再復起，多數官員始終強調俄羅斯維持1月立場，「核戰爭不可能有贏家，決不能打核戰爭」，並指責西方歪曲俄羅斯的核表述。然即便外交語言有所緩和，俄羅斯的實質核威懾舉措仍在進行。

俄羅斯與烏克蘭開戰一周年前夕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日向國會發表國情咨文（Reuters）

例如6月下旬，立陶宛對孤懸海外的俄羅斯領土加里寧格勒發起禁運，便引發俄方強烈回應。6月25日，普京在聖彼得堡會見盧卡申科，宣布向白羅斯轉讓具有核能力的伊斯坎德爾導彈，並對白羅斯的戰機進行改裝，使其具備攜帶核武的能力。彼時盧卡申科便指出，立陶宛對加里寧格勒的禁運「近乎宣戰」，普京則稱，俄羅斯有義務照顧白羅斯的安全。然而面對七國集團（G7）譴責，俄羅斯否認將在白羅斯部署核武，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）於6月28日表示，普京並未談到向白羅斯轉移可攜式核彈頭導彈，而是聚焦談論能在技術上攜帶不同類型武器的複合體。

由上述過程可見，俄羅斯的核威懾策略已與開戰之初不同。在其看來，戰略演習與口頭威嚇加深了俄羅斯的好戰形象，卻未能鞏固紅線、推動談判，到頭來只是讓自己平白成為輿論窪地。故其轉換思路，在外交語言持續上強調俄羅斯無意破壞國際共識、進行核戰，但在有需要的時候，卻又以實際行動直接升級核事態，同時又維持「克制」姿態。

例如首次核武裝白羅斯，卻否認將在該國部署核彈頭；在戰爭周年前夕宣布暫停履行《新削減戰略武器條約》，卻又強調自己「未退出條約」，且將繼續遵守條約中的核彈頭數量限制；以及此次二度核武裝白羅斯，但強調不會將有關核武的控制權交給明斯克，故沒有違反核不擴散條約的承諾。

圖為3月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。（Reuters）

在歐陸形塑新籌碼

當然，從西方的過往應對來看，其顯然認為俄羅斯不敢也不會使用核武，故並沒有因莫斯科的核威懾而降低對烏援助，俄羅斯應也不會寄望這次定能影響烏克蘭戰場。故在短期目標外，莫斯科尚有一長遠考量，那便是增加自己應對歐陸軍事壓力的籌碼，一是美國的核投射，二是北約的地緣進逼。

自1950年代起，美國便基於嚇阻蘇聯的考量，開始在歐洲的北約基地部署核武，並與多國進行核共享。在1971年冷戰局勢最緊張時，歐洲的核武器總數來到7,300件的歷史高峰，如今雖已銳減98%，反映了對峙情緒的下降，卻終究沒有完全去除，並被視作美國願對歐洲維持長期安全承諾的重要象徵。

根據軍備控制和不擴散中心（Center for Arms Control and Non-Proliferation）2021年數據，如今約有100件美國核武儲存在5個北約成員國的6個基地中，分別是比利時、德國、意大利、荷蘭和土耳其。這些核武尚未正式被武裝或部署在飛機上，而是被保存在國家空軍基地的地下保險庫中，許可行動鏈接（PAL）代碼仍由美方掌握。除此之外尚有7個國家參與了常規空中戰術核行動支援計劃（SNOWCAT），通過常規空中支援為核任務提供協助，包括捷克、丹麥、希臘、匈牙利、挪威、波蘭和羅馬尼亞。

2022年12月31日，普京發表新年講話。（Reuters）

反觀俄羅斯，自1996年由烏克蘭、白羅斯、哈薩克撤除核武後，便沒有再向前蘇聯空間部署核武，原因除了多數國家皆無意願配合，也與俄羅斯希望同歐美交好、展現合作誠意有關。在前述情境下，莫斯科的首要目標是化解威脅形象、融入歐洲大家庭，例如普京曾經的「讓俄羅斯加入北約」提議，若能成功，則北約成員的本國核武、美國核武便不會是指向俄羅斯的威脅，俄羅斯核武庫亦可加入歐陸核共享計劃。

然美歐始終不願正視俄羅斯提議，歐洲雖以德國默克爾（Angela Merkel）為代表，願與俄羅斯進行務實交流，美國主導的地緣進逼卻依舊未止。2004年3月，北約進行了第五次擴張，一口氣容納了保加利亞、愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞7國，導致俄羅斯正式與北約國家接壤；2003年至2005年，格魯吉亞與烏克蘭先後爆發「玫瑰革命」和「橙色革命」，極端反俄的薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）和尤先科（Viktor Yushchenko）由此上台，「加入北約」也逐漸成為兩國熱議話題。情況發展至此，俄羅斯的親西方路線大幅受挫，普京也由上任之初的溫和西化派，逐漸轉型為對外強硬派。

而其首先的動作，並非在歐陸回擊，而是在中東戰場出擊。2012年普京開始第三個總統任期，俄羅斯軍艦也於同年駛向敘利亞港口，莫斯科由此成為阿薩德（Bashar al-Assad）政權靠山。2014年烏克蘭再度爆發顏色革命、親俄的亞努科維奇（Viktor Yanukovych）被迫下台，普京這次直接武力併吞克里米亞，但在介入烏東局勢上有所克制，與烏克蘭簽署《明斯克協定》，同時啟動進口替代戰略、降低美元外匯儲備，顯然是要為「被迫脫鉤」做準備。最終，在美俄談判屢屢破裂的情況下，烏克蘭局勢於8年後走向了全面戰爭。

美國總統拜登2023年2月21日會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda）（Reuters）

但即便如此，北約的加壓仍未停下，而是因戰爭爆發而同步增強。2022年俄烏戰爭爆發後，北約擴編了愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭的4個營級戰鬥群，並同意在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克再建4個多國戰鬥群，如此安排，將使北約東翼出現多達8個多國戰鬥群，地面部隊人數直接倍增。2022年6月，北約馬德里峰會通過新決議，「在需要的時間和地點」將東翼的多國戰鬥群從營級擴大到旅級規模，並同意成立新的北約打擊部隊。

與此同時，美國也向波蘭派遣大量駐軍，眼下約有1.1萬名美軍在波蘭輪換，打破歷史紀錄，加上瑞典、芬蘭相繼申請入約，北約的對俄包圍不僅未減，還持續加強。俄烏戰爭終有一日會結束，但俄羅斯顯然會在戰後面臨更加對抗的歐陸安全格局，選擇於白羅斯部署核武，顯然有應對上述變化的考量在其中。

從俄烏戰爭的情境出發，於白羅斯部署核武，延續了俄羅斯開戰以來的核威懾思路；但由歐陸的安全格局演變來看，此一作為反映了俄羅斯的地緣思維轉向，展演了由親歐到對抗的變革。於白羅斯部署核武不僅是俄羅斯的一方舉措，更是美歐俄關係進入新低谷的時代表徵。