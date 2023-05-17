卓慧思訪台灣　擬籲西方對中國更強硬

英國前首相卓慧思（Liz Truss，又譯：特拉斯）開啟訪台行程，預計她將呼籲西方國家對北京採取更強硬的態度，並展現出對台灣的支持。



卓慧思星期二（16日）晚間抵達台灣進行訪問，並將與台灣政府高層會面。

綜合彭博社和法媒報道，根據卓慧思辦公室公布的演講節錄，卓慧思星期三（5月17日）將在台灣智庫遠景基金會發表的演講中說，歐洲國家對台灣撒手不管是完全不負責任的。「我們唯一的選擇，是選擇姑息容忍，還是採取行動防止衝突」，因為西方與北京的「冷戰」將無法避免。

根據演講節錄，卓慧思說，許多西方人固守西方可在氣候變化等問題上與中國合作的想法，這好像沒有不對的地方，他們認為有比中國的全球支配地位更嚴重的問題。但她認為：「我們知道在不說真話的極權主義政權手下，環境或世界衛生會發生什麼事情。」

卓慧思說，她還將呼籲英國現任首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯：蘇納克）的內閣將中國定為戰略威脅，並立即關閉英國境內所有孔子學院，以香港和台灣人管理的文化中心取代。

中國駐英國大使館星期三在官網發表聲明，批評卓慧思訪台是「危險的政治表演」，對英國有百害而無一利，並譴責卓慧思此行挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢，其行可鄙，其心可誅。

聲明稱，任何違反一中原則的行徑，都會給中英關係帶來嚴重後果，並敦促卓慧思停止拿台灣問題做政治秀，縱容支持「台獨」分裂勢力，否則只會更加暴露其作為一名「失敗政客」的本質，受到中國人民更加強烈的反對。

本文獲《聯合早報》授權轉載

