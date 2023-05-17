中國-中亞峰會5月18日登場　4國領袖齊訪華　哈薩克總統首位抵埗

中國-中亞峰會5月18日至19日在西安市舉行，同時哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克的領導人對中國進行國事訪問。他們5月18日會與土庫曼領導人一起出席中國-中亞峰會。哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）5月17日下午抵達西安市，成為首位抵埗的與會中亞國家元首。



托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）對中國進行國事訪問。托卡耶夫5月17日抵達西安時，當地民眾以熱情的腰鼓、歡快的秧歌等民間藝術表演歡迎中亞國家貴賓。

土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdimuhamedow）1月已先行訪華。

此次中國-中亞峰會是2023年中國首場重大主場外交活動，也是中國與中亞5國建交31年來，6國元首首次以實體形式舉辦峰會，在中國與中亞國家關係發展史上具有里程碑意義。

在中國-中亞峰會上，各國元首將就中國-中亞機制建設、各領域合作以及共同關心的重大國際和地區問題交換意見，為中國-中亞關係擘畫新藍圖。