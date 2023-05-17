卓慧思訪台灣講話拿香港舉例　中國外交部：此行是最糟糕網紅外交

英國前首相卓慧思（Liz Truss，又譯：特拉斯）5月16日至20日訪問台灣期間，17日發表演講時談及天安門六四事件、新疆維吾爾族和香港問題。中國外交部17日則表示，卓慧思此行是最糟糕的網紅外交。



卓慧思17日在台北君悅酒店出席遠景基金會（Prospect Foundation）的活動並講話稱，從天安門事件及港區國安法可看出中國不守承諾，「在台灣的你們知道威脅是什麼」。

她說，「在不說真話的極權主義政權下，我們知道環境或世界衞生會發生什麼，」，「沒有自由與民主，什麼都不是，」而自己這次訪台正是表達英國或歐洲國家與台灣人民同在，「你們的未來就是我們的未來」。

卓慧思還表示，台灣在世界數個領域都是佼佼者，無論是半導體領域或珍珠奶茶產業都為世界帶來巨大影響力，西方國家可借鏡台灣經驗學習優點。

根據澎湃新聞，中國外交部發言人汪文斌17日主持例行記者會期間就卓慧思訪台稱，中方在台灣問題上的立場一貫明確，英國個別過氣政客拿台灣問題刷存在感，不過是為了撈取個人的政治私利。

汪文斌稱，注意到英國國內各界對卓慧思此舉惡評如潮，稱這次旅行是表演性的，這是最糟糕的網紅外交。

他說，卓慧思這名持續不負責任的諾福克（Norfolk）西南選區議員正為英國帶來另一種傷害，而台灣民進黨當局花着台灣老百姓的納稅錢，討好這名英國歷史上最短命的首相，絕非什麼愛台行徑，而是在賣台，這種勾連外部勢力謀獨挑釁的企圖，注定以失敗告終。