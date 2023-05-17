G7廣島峰會開幕在即　2.4萬警力加強保安　餐廳推「混血廣島燒」

七國集團（G7）峰會5月19日起在日本廣島舉行，當地加強保安措施，據日媒指，日本會最多投入2.4萬警力加強保安，多處實行交通管制，部份景點要關閉。為了配合峰會，有廣島餐廳在著名小吃廣島燒中加入源自其他G7成員國的食材，象徵文化融合。



廣島的保安措施加強，包括警員在原爆圓頂館附近以及在宮島巡邏，也表明在各國首腦等政府要員訪問期間，會在高速公路和一般公路上實行大規模交通管制。

廣島和平紀念館、國立廣島原爆死難者追悼和平紀念館等設施會在5月18日中午起關閉，直至峰會相關活動結束。

主會場所在的宇品島15日下午3時至21日實行交通管制，居民以及商店職員獲發個人和車輛通行證，而沒通行證的人不得進入當地。

廣島燒：圖為2023年5月8日，日本廣島一間餐廳的餐牌，上面有具七國集團成員國食物特式的廣島燒。（Reuters）

廣島餐廳正準備融合日本及其他G7成員國飲食文化的菜式來招待與會代表團成員、記者、各組織代表。《衛報》16日稱，廚藝學院The Oconomiyaki Academy推出新版本的廣島燒食譜，加入加拿大的楓糖漿、德國香腸與酸菜、英國的炸魚薯條。在峰會期間，廣島的餐廳會提供這些「混血廣島燒」。

廣島燒：圖為2023年5月8日，日本廣島一間餐廳的廣島燒。（Reuters）

廣島燒是一種鐵板燒小吃，材料包括麵糊、蔬菜、炒麵、煎蛋、蔥、豬肉等。廣島1945年8月6日經歷原子彈爆炸後，簡易版本的廣島燒成為營養不良的倖存者的充飢食物。

報道指，The Oconomiyaki Academy表示，廣島燒已從充飢食物變成廣島的特產，鑒於當前的全球事件，學院希望在菜式中融入一個訊息，即它們象徵廣島的和平與重建。

《衛報》16日稱，日本政府可能會在G7領袖的聚餐中，向他們提供廣島燒。