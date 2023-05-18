中國中亞峰會｜北京今年首場主場外交大戲　4條Q&A了解為何重要

首屆中國-中亞峰會5月18日至19日在西安登場，內地傳媒形容是北京今年首場的主場外交大戲。這次也會是中國和中亞五國元首舉辦的首次實體峰會。



中國中亞峰會前夕的2023年5月17日，中國國家主席習近平會見已抵達中國的哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）（Reuters）

哪些領導人參加？

峰會5月18日至19日在西安舉行，由中國國家主席習近平主持。除了中國外，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的國家元首都將出席峰會。

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）更將在參會同時，在中國展開國事訪問。

中國-中亞峰會從何而來？

源於「中國+中亞五國」合作機制，此機制自2020年開始出現，也可稱為中國版的C5+1機制，其中C代表Central Asia（中亞）。

2020年7月，「中國+中亞五國」舉行首次外長視像會晤，一致決定建立「中國+中亞五國」外長會晤機制。至2022年6月，再決定建立「中國+中亞五國」元首會晤機制，領導人定期會晤。

據新華社指，這一機制的建立，原因是過去已有的合作機制跟不上中國與中亞合作的需求，中亞五國內有三個國家與中國接壤，即哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克，這三國與中國的邊境線長達3000多公里，文章指中亞地區的穩定對維護中國國內特別是西北地區的穩定非常重要。

在多邊層面，長期以來中國與中亞國家的合作平台主要是上合組織，不過土庫曼並非組織成員國。與上合組織相比，「中國+中亞五國」合作機制覆蓋了所有中亞國家，及會更聚焦於中亞事務。

首屆中國-中亞峰會5月18日至19日在西安登場，圖片攝於5月16日（Reuters）

峰會有何議題？為何重要？

各領導人將回顧中國-中亞關係發展情況，就中國-中亞機制建設、各領域合作和共同關心的重大國際和地區問題交換意見。新華社指，這次峰會也可為「一帶一路」注入新動力。

據中國外交部歐亞司副司長于駿指，六國元首將共同簽署重要的政治文件，見證簽署多項合作文件，涉及經貿投資、互聯互通等多個領域。

中亞五國還跟哪些國家建立機制？

新華社指，近年來中亞五國在跨界水資源使用、邊界劃分等方面的矛盾有所緩解，中亞兩個大國哈薩克和烏茲別克從過去爭當地區老大，更多轉向合作。

中亞國家愈來愈傾向於作為一個整體來佈局外交，已與中國、美國、俄羅斯、日本、歐盟等多方建立「C5+1」機制。

日本外相林芳正2022年12月便在東京與中亞五國外長召開會議，共同社網站當時稱，這是考慮到俄烏衝突和中國的動向，林芳正要求五國為維持國際秩序而與日本合作。