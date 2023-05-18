習近平晤托卡耶夫後　中國與哈薩克發布聯合聲明

中國國家主席習近平5月17日與哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）會晤後，兩國發表聯合聲明，內容包括商定採取措施保障中哈原油管道、繼續加強在石油、天然氣、天然鈾的領域合作等。



新華社報道，中國與哈薩克發布聯合聲明，雙方商定採取措施保障中哈原油管道、中國－中亞天然氣管道哈薩克斯坦境內段的長期安全穩定運營和按計劃穩定供應，繼續加深石油、天然氣、天然鈾等領域合作，積極拓展風電、光伏、光熱、核電等清潔能源領域合作。

雙方同意促進交通運輸合作以穩定產供鏈，積極探索並研究第三條跨境鐵路、增設鐵路口岸的可能性，共同發展跨里海國際運輸走廊，加強中國與歐亞地區鐵路合作。

中國中亞峰會前夕的2023年5月17日，中國國家主席習近平會見已抵達中國的哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）（Reuters）

中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國聯合聲明（全文）

應中華人民共和國主席習近平邀請，哈薩克斯坦共和國總統卡瑟姆若馬爾特·托卡耶夫於2023年5月17日至19日對中華人民共和國進行國事訪問。

兩國元首在親切、友好、務實的氛圍中舉行會談，高度評價建交31年來中哈關係發展成果，表示願進一步提升中哈關係水平、深化各領域合作，並就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

一、雙方重申，將繼續以元首外交為引領，發揮好各層級交往和各領域合作機制平台作用，不斷深化中哈永久全面戰略夥伴關係，充實雙邊合作內涵，致力於構建世代友好、高度互信、休戚與共的兩國命運共同體。

兩國元首指出雙方合作的高水平，重申將一如既往地共同致力於加強中哈關係，兩國關係具有友誼牢不可破、雙邊對話的戰略性不依賴外部環境、政治互信水平高的特點。

二、中方高度評價哈薩克斯坦共和國獨立以來在國家發展建設方面取得的重大成就，支持哈方建設公正的哈薩克斯坦。

雙方高度評價兩國國內改革及為政治經濟社會穩定發展、提高人民生活福祉採取的舉措。

哈方熱烈祝賀中國共產黨第二十次全國代表大會和2023年中國兩會取得圓滿成功、習近平主席當選連任中共中央總書記、中華人民共和國主席，高度評價新時代10年中國經濟社會發展取得的偉大成就，相信中國共產黨一定能團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

雙方強調，維護政治安全意義重大。中哈將繼續深化政治互信，加大在涉及對方主權、安全和領土完整等核心利益問題上的相互支持，堅決反對外部勢力干涉兩國內政，堅決反對將人權問題政治化和搞雙重標準。雙方願加強反干涉、防範「顏色革命」領域合作。

哈方堅定奉行一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力。

中方堅定支持哈薩克斯坦自主選擇的發展道路，支持哈薩克斯坦政府採取必要措施保持國內穩定、族際和諧和促進社會經濟發展。

三、習近平主席2013年9月在哈薩克斯坦首次提出“絲綢之路經濟帶”倡議。兩國元首高度評價共建「一帶一路」倡議提出10年來的合作成果。雙方重申將進一步加強地區互聯互通，充分發揮相互貿易投資和跨境運輸潛力，深化「一帶一路」框架下各領域務實合作。

雙方將進一步發揮中哈合作委員會統籌協調作用，以共建「一帶一路」合作為主線，大力推動共建「一帶一路」倡議同哈薩克斯坦「光明之路」新經濟政策對接，共同保障合作項目及企業人員安全，積極開闢中哈務實合作新領域。

雙方高度評價2022年雙邊貿易額創歷史新高及兩國政府為擴大雙邊貿易額付出的努力，願繼續落實好《中哈政府間經貿合作規劃》和《中哈關於電子商務合作的諒解備忘錄》，充分肯定最新簽署的《中哈政府間產能與投資合作規劃》並共同做好後續落實工作。促進擴大貿易和推動貿易便利化，拓展電子商務、大數據、人工智能、5G等新領域合作。

為擴大和深化上述領域合作，雙方將研究建立中哈合作委員會創新合作分委會。

雙方願積極推動進一步擴大雙邊經貿、產能與投資合作，重視可再生能源、創新、食品安全、農業、交通、運輸和物流等有前景領域的合作。

雙方支持本國企業赴對方投資興業，願進一步提升投資政策的透明度、穩定性與可預見性，將繼續努力保障穩定、透明、可預見的營商環境，保護投資者權益，共同推進合作項目，實現互利共贏。

雙方商定採取措施保障中哈原油管道、中國－中亞天然氣管道哈薩克斯坦境內段的長期安全穩定運營和按計劃穩定供應，繼續深化石油、天然氣、天然鈾等領域合作，積極拓展風電、光伏、光熱、核電等清潔能源領域合作。

雙方願不斷提升互聯互通水平，提高跨境貨物運輸和口岸過貨能力，深化中歐班列和跨里海國際運輸走廊務實合作，促進陸海聯運。

雙方同意促進交通運輸合作以穩定產供鏈，積極探索並研究第三條跨境鐵路、增設鐵路口岸的可能性，共同發展跨里海國際運輸走廊，加強中國與歐亞地區鐵路合作。

雙方對兩國航空運輸恢復、航班航線數量的進一步增加表示滿意。

中方歡迎哈方進一步發展阿斯塔納國際金融中心，鼓勵該中心繼續為在哈及中亞地區經營的中國公司提供金融服務。

雙方商定全面支持進一步吸引金融服務、資產管理等領域的中國金融機構參與阿斯塔納國際金融中心業務。

雙方願全面深化農業合作，在中哈合作委員會下設立農業合作分委會，加強糧食安全協作，促進農業投資與貿易往來，提升兩國在節水灌溉、畜牧獸醫、農業機械、鹽鹼地綜合利用等領域的科技與產業交流合作水平。

四、雙方商定互設文化中心，以2015年簽訂的《中華人民共和國政府和哈薩克斯坦共和國政府間文化和人文合作協定》為基礎，深化教育、科學、藝術、體育、旅遊、新聞出版、廣播電視網絡視聽、電影製片等領域合作。

為弘揚兩國人民世代友好精神，雙方同意以紀念中國音樂家冼星海和哈薩克斯坦音樂家拜卡達莫夫友誼為題材舉辦聯合音樂會等文化活動。

雙方高度評價簽署兩國政府間互免簽證協定，願落實好上述文件，研究更多促進人員往來便利化、規範移民領域合作舉措。

兩國元首宣布2024年為中國的哈薩克斯坦旅遊年。

雙方將全力推動兩國教育和研究機構合作，促進在華哈薩克斯坦中心、中國高校哈語專業教研室和在哈孔子學院有效運轉。雙方將進一步促進兩國留學生交流，加快在哈共建魯班工坊。

雙方高度評價中哈利用和保護跨界河流聯合委員會的工作成果，願在平等、睦鄰和互利原則基礎上，進一步鞏固和深化兩國跨界河流利用和保護領域的合作，實現兩國可持續發展，增進兩國人民福祉。雙方願積極推進《中華人民共和國政府和哈薩克斯坦共和國政府關於跨界河流水量分配協定》草案研究協商工作，統籌考慮各自水資源權益、發展利益和生態系統保護。

雙方堅決反對將疫情和病毒溯源問題政治化，願在開展抗疫合作的基礎上，繼續深化衛生領域合作，建設好中醫藥中心，促進中醫藥合作，推動兩國醫療機構加強交流聯繫。

雙方支持兩國地方間開展各種形式的交往合作，發掘兩國地區和邊境合作潛力，鼓勵更多省州和城市結好，進一步加强两國民間交往。

五、雙方重申堅定恪守《聯合國憲章》和國際法原則，主張以相互尊重、公平正義、合作共贏、平等參與全球治理、照顧彼此利益為基礎發展國際關係。雙方願在聯合國、世界貿易組織、上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議、亞歐會議、中國－中亞機制等多邊機制框架內深化協作。

雙方對不穩定的國際形勢表示關切，重申將繼續推動聯合國及其專門機構在保障國際安全和可持續發展方面的主要協調作用。鑑此，雙方注意到哈薩克斯坦提出的在阿斯塔納成立聯合國可持續發展目標中亞及阿富汗地區中心的倡議。

雙方將繼續加強在上海合作組織框架內的相互支持與合作，弘揚「上海精神」，推動凝聚建立人類命運共同體的共識，為維護國際和地區安全、穩定和發展繁榮作出更大貢獻。

中方支持哈薩克斯坦擔任2023年至2024年上海合作組織輪值主席國，願為其順利工作提供協助，共同推動本組織各領域合作邁上新台階。

中方高度評價哈薩克斯坦作為亞信主席國所做工作及在阿斯塔納舉辦的亞信第六屆峰會成果，雙方重申願合作推動亞信升級為國際組織的進程。

哈方感謝中方對哈方舉辦的世界和傳統宗教領袖大會的一貫支持，雙方願繼續密切合作，弘揚包容、宗教和諧及全人類團結等理念。

雙方強烈譴責和反對一切形式的恐怖主義、極端主義和分裂主義，願積極踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，共同打擊「三股勢力」、跨國有組織犯罪、毒品販運等活動，維護兩國和地區安全與穩定。

雙方願共同促進全球生物安全治理，推動《禁止生物武器公約》機制化。支持和鼓勵兩國生物科研機構開展聯合科研攻關、共享研發成果等合作，開展生物安全政策經驗交流和科研合作，維護生物安全和民眾生命健康。

中方強調哈薩克斯坦總統卡瑟姆若馬爾特·托卡耶夫在第75屆聯合國大會上提出的建立國際生物安全機構的建議具有現實意義。哈薩克斯坦支持中方倡議達成的《科學家生物安全行為準則天津指南》。

雙方願加強在網絡空間全球治理中的立場協調，推動構建更加公正合理的全球互聯網治理體系。

雙方將積極合作落實中華人民共和國主席習近平提出的構建人類命運共同體倡議、全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。

六、哈方高度評價中方倡議在西安舉行中國－中亞峰會，認為該機制為深化中國同中亞國家各領域互利合作提供了重要平台。雙方願同其他各方一道，充分發揮元首外交的戰略引領作用，加快推進中國－中亞機制建設，在重點優先合作領域盡快成立部長級會晤機制，不斷拓展機制框架內各領域合作，切實將機製做大做強做實。

哈方支持中方主提的“在國際安全領域促進和平利用國際合作「聯大決議」。

七、哈薩克斯坦總統卡瑟姆若馬爾特·托卡耶夫對中華人民共和國主席習近平和中國人民給予的熱情友好接待表示衷心感謝，邀請習近平主席在雙方方便的時候對哈薩克斯坦進行國事訪問。

中華人民共和國主席習近平表示感謝並接受了邀請，訪問時間將通過外交渠道商定。

兩國元首相信，雙方會談中達成的共識和國事訪問期間簽署的協議將為雙邊各領域合作進一步發展注入強勁動力，造福中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國人民。

本聲明於2023年5月17日在西安簽署，一式兩份，每份用中文、哈薩克文和俄文寫成。