福特等汽車製造商呼籲英國政府重新談判脫歐協議

三家全球大型汽車製造商5月17日要求英國政府就脫歐協議重新談判，指協議內容關於採購零件的部分打擊英國汽車業的未來。



《衛報》報道，福特（Ford）、Jaguar Land Rover（又稱捷豹路虎）、擁有Vauxhall、標緻（Peugeot）及雪鐵龍（Citroën）品牌的佳士拿母公司Stellantis認為，除非英國及歐盟推遲執行原定在明年實施的「產地規定」，否則汽車出口可能受到關稅影響，拖累電動汽車普及化計劃。

根據目前的後脫歐規定，電動車的四成零件必須是在英國或歐盟採購，否則將面臨10%關稅。有關規定將在2024年提升至45%，惟大部分的電動車電池仍是從亞洲進口，而且佔建造汽車的不少成本，意味英國及歐盟製造的汽車很大機會違規。

Stellantis指出，如果當局不再重新考慮協議內容，可能導致該公司關閉部分在英國的運作，無數人面臨失業。而本身在德國生產電動車，以及在英國製造零件的福特亦認為，該規定將導致希望使用綠色能源的顧客承受不必要的成本，強調關稅只會令英國及歐盟地區的製造商遭到重創，所以敦促英國及歐盟找出解決方法。

今次是首次有汽車製造商明確呼籲重新商討脫歐協議，英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）回應指，大家都嘗試發展電動車電池供應，因此有需要在英國設立供應，而且選址最好接近汽車工廠，重申政府專注於英國獲得電動車生產能力。