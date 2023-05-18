中國駐澳洲大使肖千5月18日表示，中國即日起恢復進口澳洲木材，是近日中澳關係回暖的又一象徵。



路透社報導，肖千在坎培拉的一個演講上表示，中國海關即日已正式通知澳洲農業部長，從今天開始，中國將恢復進口澳洲木材。

自2020年底中國稱從澳洲幾個港口進口的貨物中發現害蟲後，就基本暫停了澳洲每年6億澳元的對華木材貿易。

中國過去一直是澳洲最大的交易夥伴，但自2018年起兩國關係急轉直下，兩國在經貿領域的交鋒過去三年持續升溫，直到去年5月澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）上任後，才有了緩和跡象。

2022年11月，中國國家主席習近平在印尼峇厘島會見了阿爾巴尼斯；澳洲外長黃英賢（Penny Wong）12月訪問中國，這也是數年來首位澳外長訪華。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）5月11日訪華，在北京與中國商務部部長王文濤共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會。這也是2019年以來中澳最高級別貿易官員面對面會談。

中國外交部當天稱，願同澳洲深化合作、妥處分歧，雙方可通過建設性磋商平衡解決各自在經貿問題上的關切。

本文獲《聯合早報》授權轉載

