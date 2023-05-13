法瑞爾訪華｜中澳部長級經濟聯委會召開　王文濤：雙方應求同存異

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）訪華期間，5月12日與中國商務部長王文濤在北京共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會。王文濤說，中澳雙方應着眼中澳經貿關係長遠發展，求同存異、擴大共同利益，在平等互利基礎上解決彼此關切，推動雙方務實合作邁上新台階。



根據中國商務部新聞辦公室 ，王文濤和法瑞爾就推行兩國領導人峇里島會晤重要共識、穩步發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、拓展務實合作等議題進行坦誠、專業、全面的交流。

中澳雙方一致同意，重啟自貿協定聯委會、高級別貿易救濟對話等經貿對話機制，加強綠色低碳、奧運基礎設施建設等合作，推動省州經貿對接，並支持兩國企業在數字貿易和電子商務領域開展合作。

王文濤表示，中方願與澳方一道，共同拓展更多合作領域，希望澳方能提供良好營商環境，公平、公正對待中國企業和產品。

他指，中澳經濟高度互補，經貿合作成果豐碩，聯委會時隔6年再次啟動，具有標誌性意義，中共二十大提出中國將加快構建新發展格局，推動高水平對外開放，這將為包括澳洲在內的世界各國帶來新機遇。

法瑞爾則稱，澳中經貿關係強勁有力，兩國自貿協定推動雙邊經貿合作持續增長，為澳經濟繁榮和人民福祉作出積極貢獻，雙方近期在推進雙邊經貿關係、妥善處理彼此重點經貿關切方面取得實質性進展。

澳方還表示，聯委會的重啟發出澳中關係向好的重要訊號，也預示雙邊經貿合作的穩定發展，希望雙方加強溝通，推動取得更多積極成果，澳方願繼續與中方加強在世界貿易組織、亞太經合組織等多邊和區域平台中的合作。