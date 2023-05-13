秦剛將訪澳洲　專家：顯示中澳關係可維持「鬥而不破」

停辦5年的中澳部長級經濟聯委會會議星期五（5月12日）恢復舉行，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）在會上證實，中國國務委員兼外長秦剛將訪問澳洲，同時也邀請中國商務部部長王文濤訪澳。



這將是2017年以來首次有中國外長訪澳；受訪學者分析，若秦剛成行，將顯示兩國關係可以維持在鬥而不破的範疇內。

法瑞爾星期四（5月11日）起展開為期3天的對華訪問，並在星期五和王文濤共同主持第16屆中澳部長級經濟聯委會會議。該會議2017年後因中澳關係遇冷而停辦。

根據《坎培拉時報》和澳洲新聞網報道，中國商務部高層官員星期五也陪同法瑞爾參觀紫禁城，釋放出兩國關係回暖的訊號。

中澳關係：圖為澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）2023年5月12日在北京與中國商務部部長王文濤一同出席會議。（Reuters）

法瑞爾訪華前表明，將在此行大力倡導全面恢復澳洲對中國在所有領域的出口暢通無阻。

法瑞爾在會議開場時說，澳中距離建立全面的正常貿易還有一段路要走；他同時肯定2015年的澳中自由貿易協定繼續為澳洲和中國的企業和消費者帶來好處。法瑞爾會後告訴媒體，他非常有信心中澳雙邊關係能穩定和正常化。

王文濤則對中澳關係近期積極的進展表示歡迎，並強調中澳兩國是亞太的重要國家，雙方沒有根本的利益衝突。他呼籲兩國正確認識雙方的不同與分歧，並且改善和維護雙邊經貿關係，這符合兩國的根本利益。

截至星期五晚上的截稿時間，中國官方未發布王文濤和法瑞爾的會議細節。

中澳關係：圖為澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）2023年5月12日在北京與中國商務部部長王文濤（不在圖中）一同出席記者會。（Reuters）

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受《聯合早報》訪問時分析，中國希望展現誠意的姿態，但中澳的戰略利益存有較大的分歧。中國不會用不可逆轉的方式把籌碼全部放出來，而是會通過零碎方式在個別議題上釋放善意，為中澳關係的緩和製造良好氛圍。

《南華早報》星期五引述消息人士報道稱，秦剛將在2023年7月訪問澳洲，並舉行本年度中澳外交與戰略對話。

澳洲媒體報道稱，法瑞爾在會議上證實秦剛訪澳的消息，並邀請王文濤訪問澳洲。

圖為澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）2023年5月12日到訪中國商務部，與中國商務部長王文濤會面。（Reuters）

肖千：中澳經貿關係面臨重要窗口期

中澳雙方在法瑞爾訪華期間，頻頻釋放出尋求改善兩國關係的明確訊號。中國官媒《環球時報》星期五刊登中國駐澳大使肖千的書面專訪，強調中澳經貿關係正面臨重要窗口期，並期待法瑞爾訪華進一步推動澳洲對華務實合作，造福兩國人民。

過去5年螺旋式下滑的中澳關係，2020年5月在澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）上任後趨緩。阿爾巴尼斯和中國國家主席習近平11月在印尼峇里島舉行會談後，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）12月訪華與時任外長王毅舉行中澳外交與戰略對話。

圖為2022年7月8日，中國國務委員兼外長王毅在印尼巴厘島出席二十國集團（G20）外長會期間，應約會見澳洲外長黃英賢。（中國外交部）

宋文笛認為，若秦剛成行，對中澳關係無疑是增加了一份壓艙石，顯示兩國關係可以維持在鬥而不破的範疇內。澳洲工黨也希望展現和上任政府不一樣的面貌，在和美國戰略關係良好的同時，也和中國維持穩定的工作關係。

中華亞太精英交流協會秘書長王智盛指出，目前美國與印太盟友愈來愈緊密，只要能鬆動美國與同盟的關係，北京都會努力嘗試，以便在區域圍堵的態勢中找到一些喘息的空間。中澳下來在雙邊經貿方面可能逐漸小幅開放，但整個國際結構已經產生重大轉變，中澳關係不可能回到從前。

本文獲《聯合早報》授權轉載

