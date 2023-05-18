中國中亞峰會今開幕　中亞五國元首全抵西安　首次實體舉辦

中國-中亞峰會5月18至19日在西安舉行，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）已先後抵達當地。



5月17日下午至18日上午，哈薩克斯坦總統托卡耶夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫先後抵達。

新華社報道，在西安咸陽國際機場，當地民眾以民間藝術表演歡迎來自中亞國家的貴賓。

首次實體形式峰會

本次中國-中亞峰會是中國與中亞五國元首首次以實體形式舉辦峰會。

吉爾吉斯「卡巴爾」國家通訊社國際部主任卡斯馬麗耶娃表示，峰會對促進地區穩定與繁榮具有重要意義。

中國現代國際關係研究院歐亞研究所所長丁曉星認為，中國-中亞峰會將擘劃中國-中亞關係新藍圖，開啟雙方合作新時代。