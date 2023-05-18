中國與中亞五國合作不針對第三方　分析：意在降低俄戰略疑慮

中國外交官員在首屆中國－中亞峰會召開前夕，強調中國與中亞國家的合作，不針對第三方。



受訪學者分析，中亞是俄羅斯的傳統勢力範圍，北京最新表態是為了降低莫斯科的戰略疑慮。但俄國目前深陷烏克蘭戰場，已無暇顧及中國在中亞坐大。

中國與中亞五國將從周四（5月18日）起，在陝西省會西安舉行為期兩天的六國元首峰會。這也是中國今年首場重大主場外交活動，也是中國同中亞五國建交31年以來、六國元首首次舉辦實體高層會談。

2023年5月17日，中國-中亞五國峰會前夕，中國國家主席習近平和哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）會面及進行簽字儀式。（Reuters）

中國外交部歐亞司副司長于駿星期二（5月16日）在西安舉行的吹風會上介紹，六國元首在此次峰會上將共同簽署重要的政治文件，見證簽署多項合作文件，涉及經貿、投資、互聯互通等多個領域，進一步充實和擴大中國同中亞關係的內涵。

于駿強調：「中國和中亞的合作不針對第三方，也無意同其他機制競爭。」他表示，只要真正有利於地區穩定和發展的事情，有利於地區共同繁榮的舉措，中國都願意支持。

新冠病毒疫情爆發後，中國同中亞國家在2020年建立中國—中亞機制，並已舉辦四次外長會晤。六國外長去年6月在哈薩克斯坦一致同意建立元首會晤機制，為本周峰會奠定基礎。中國國家主席習近平去年9月在冠病疫情暴發後的首次出訪，也選擇哈薩克斯坦。

于駿表示，中國—中亞機制起步雖然較晚，但注重務實，尊重各國訴求。

4月27日在西安舉行的中國—中亞外長第四次會晤。（Reuters）

新加坡國立大學東亞研究所助理所長陳剛接受《聯合早報》採訪時分析，中國持續升級與中亞五國的接觸，勢必加劇俄羅斯的戰略擔憂，但相信習近平今年3月訪俄期間已就此與莫斯科有過溝通，會一定程度得到克里姆林宮的諒解。

成都世通研究院副院長朱明受訪時則評估，俄羅斯因深陷烏克蘭戰場，目前對中亞的影響力控制力都在下降，對中國進入其傳統勢力範圍「肯定也顧及不上了」。

陳剛和朱明都認為，俄羅斯目前在戰略上已更依賴中國，甚至不惜時隔163年後再向中國重開遠東重要樞紐港口符拉迪沃斯託克（中國稱海參崴），標誌着俄羅斯在烏克蘭戰爭背景下已改變其對華戰略，對中國往北往西擴張「一帶一路」沒有太大反對。

朱明並指出，俄羅斯對地區影響力消退之際，中亞五國目前轉向中國，也是在進一步加強戰略自主。

2023年5月18日，日本首相岸田文雄與妻子裕子抵達廣島機場，為當地舉行的G7首腦峰會作準備。（Reuters）

以美國為首的七國集團（G7）周五（5月19日）將在日本廣島舉行領導人峰會。陳剛研判，中國在這個時間點與中亞五國舉行元首峰會，是有意與G7互別苗頭，表達西方七國不是唯一主導世界的秩序。

朱明指出，這兩場峰會「一定程度上可以代表兩種國際政治路線的PK」，中國目前是通過鞏固與中亞鄰國的經貿安全關係，推動更開放多元注重發展的經濟秩序，應對G7構建的「小院高牆」。

據中國官方統計，去年中國與中亞五國雙邊貿易額達到702億美元（約5495億港元），按年增長約40％，創歷史新高。今年首三月，中國與中亞貿易額按年增長22％，遠超同期中國外貿整體增速。

另一方面，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克等中亞四國總統，也從5月16日至20日對中國進行國事訪問。

習近平周三在西安與哈薩克斯坦總統托卡耶夫會談時表示，中哈關係已開啟新的「黃金三十年」，雙方要堅定相互支持，深化互利合作，共謀發展振興，推動構建世代友好、高度互信、休慼與共的中哈命運共同體。