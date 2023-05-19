美國參議員聯署去信拜登　要求運用憲法修正案避過債務違約

美國一批民主黨參議員5月18日聯署去信總統拜登（Joe Biden），要求白宮與共和黨的提升債務上限談判破裂時，拜登應運用憲法第14修正案（14th Amendment），避免國家陷入債務違約。



路透社報道，參與聯署的參議員共有11人，包括沃倫（Elizabeth Warren）、利德（Jack Reed）、馬基（Edward Markey）、慶野慶子（Mazie Hirono）、布魯門薩爾（Richard Blumenthal）、懷特豪斯（Sheldon Whitehouse），以及獨立派的桑德斯（Bernie Sanders）。

他們認為國會的共和黨人沒有展示誠意，並呼籲拜登應準備運用憲法第14修正案的可能，該修正案列明，美國公共債務的有效性不應受到質疑，而運用有關權力將容許美國繼續準時還債，避免產生全球災難。

拜登19日在日本廣島出席七國集團（G7）峰會，期間會繼續與共和黨的眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）談判，雙方都希望可以在21日達成協議。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）及拜登的首席經濟顧問布雷納德（Lael Brainard）同日警告，假如美國債務違約，將導致經濟衰退，強調華府在談判中不會接受共和黨提出犧牲民眾的醫療保健或將他們推向貧困的方案。