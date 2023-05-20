中國駐英使館：「經濟脅迫」帽子最合適美國配戴

七國集團（G7）峰會據報將宣佈共同應對中國「經濟脅迫」，中國駐英使館回應指，G7一些成員無視市場經濟和公平競爭原則，無理打壓中國企業，中方強烈不滿和堅決反對，並說「經濟脅迫」這頂帽子美國最配戴。



中國駐英使館5月19日晚發佈在官網的聲明指出，對有關報導表示嚴重關切。近年來，G7無視客觀事實，在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上粗暴干涉中國內政，在東海、南中國海問題上挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。中方對此強烈不滿和堅決反對。

聲明指出，「經濟脅迫」這頂帽子毫無疑問是美國最配戴。美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。中國自身就是美國經濟脅迫的受害者，一貫堅決反對其他國家搞經濟脅迫，反對「脫鈎斷鏈」。美國應立即停止以國家安全為名行打壓、遏制他國之實，停止濫施單邊霸淩行徑，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，停止將世界分裂成兩大市場、兩套體系。

聲明說，中國敦促G7摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止粗暴干涉別國內政，停止搞陣營對抗的「小圈子」，停止人為製造國際社會的對立和分裂。作為G7輪值主席國，日方應拿出負責任態度回應、解決國際社會關切，為世界和平、穩定與發展做些實實在在的好事。

聲明同時還針對涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題進行了回應。聲明強調，一個中國原則是中國同各國建立和發展關係的政治基礎，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何「台獨」行徑，不得利用G7峰會等場合為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。

聲明說，香港回歸以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，香港居民依法享有各項權利和自由，香港正走向由治及興的新階段。

中國外交部發言人汪文斌同日也對「經濟脅迫」的說法回應說，美國慣於指責別國以大國地位、脅迫性政策、經濟脅迫方式要脅他國服從、搞脅迫外交，這是在用自身的黑歷史鏡像他國。事實上，美國才是脅迫外交的始作俑者，脅迫外交的發明權、專利權、智慧財產權，都非美國莫屬，今天，脅迫外交更是美國外交政策工具箱中的標配。

汪文斌還指，美國出臺《晶片和科學法》，對自己的盟友也下手狠辣，日本東芝、德國西門子、法國阿爾斯通等企業都曾是美國脅迫外交的受害者。如果G7峰會要討論經濟脅迫問題，不妨先討論一下美國是怎樣脅迫其他六個成員國的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

