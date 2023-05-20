重建計劃如何走？　烏克蘭與美國貝萊德簽合約助設立重建基金

俄烏戰爭爆發至今超過1年，即使戰爭未結束，但如何重建烏克蘭的問題早已備受關注。據世界銀行估計未來10年至少需要4110億美元資金。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）5月初與美國貝萊德（BlackRock）開會商討設立「烏克蘭發展基金」（Ukraine Development Fund）的細節，雙方並簽訂合約，貝萊德會為基金提供支援服務。



貝萊德為全球資產管理龍頭。據烏克蘭總統府5月5日發布的新聞稿，澤連斯基與貝萊德的管理層召開會議，雙方討論在公共和私人資本的參與下、建立投資基金恢復烏克蘭經濟的細節。

在會議上，烏克蘭經濟部又與貝萊德金融市場諮詢公司（BlackRock Financial Market Advisory）簽署合約，會為「烏克蘭發展基金」提供支援服務。

基金成立的主要目標是吸引私人和公共資本，在烏克蘭推行大型商業項目。

澤連斯基5月初與美國貝萊德（BlackRock）管理層開會商討設立重建基金的細節，雙方並簽訂合約（烏克蘭總統府）

澤倫斯基在會上表示，自獨立以來，烏克蘭從未有真正廳大、數量與國家規模能力相稱的戰略式私人資本湧入，他形容「這將是加強投資環境的強烈信號」。

他稱「我們將能夠提供有趣的項目，投資於能源、安全、農業、物流、基礎設施、醫藥、資訊科技和很多其他領域。我們希望有能夠為我們提供大量投資的全球夥伴。」

他又表示為了項目的透明度和成功，烏克蘭找來最好的金融和諮詢機構如貝萊德、摩根大通（ JP Morgan）、麥肯錫（McKinsey）等。

路透社5月10日報道，重建烏克蘭還取決於吸引私人資金，烏克蘭經濟部副部長Oleksandr Gryban向傳媒指，真正挑戰是要令國內外持懷疑態度的私人投資者相信，烏克蘭是他們投資金錢的理想目的地。

世界銀行3月估計，烏克蘭在未來10年內將至少需要4110億美元用於重建，單是清理廢墟的費用就高達50億美元。

報告也計算出截至目前為止，建築物和基建設施遭受的直接損失達到1350億美元，這還未計算戰爭所造成更廣泛的經濟影響。