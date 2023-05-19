如果「烏克蘭停戰」成為特朗普的競選口號......

七國集團（G7）領導人峰會正在日本舉行。俄烏衝突是不可避免的話題。在峰會開始前烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）密集出訪會見了多個G7成員國的領導人，包括法國、意大利、英國和德國。日本政府18日曾宣佈，澤連斯基將以在線方式參加峰會最後一天21日的會議。但是5月19日最新消息顯示，澤連斯基已乘坐法國政府飛機到底沙特吉達（Jeddah）出席阿拉伯聯盟峰會，據報其後將在21日到日本廣島親身出席G7峰會。

一段時間以來俄烏衝突風向出現變化，中國開始介入推進勸和促談。中國歐亞事務特別代表李輝已經訪問烏克蘭會晤了澤連斯基。烏克蘭官員公開說鑑於中國的國際地位，中國參與解決這一困難局勢是必不可少的。美國一改過去拒絕反對北京提出的停戰提議，改為歡迎中國發揮重要影響力斡旋烏克蘭危機。

美國態度轉變歡迎中國斡旋後西方最主要國家領導人首次聚首。圖為美國總統拜登、德國總理朔爾茨、英國首相辛偉誠、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、意大利總理梅洛尼、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍和日本首相首相岸田文雄出席G7峰會期間的一次會議。（ Reuters）

澤連斯基突然前往日本參加G7和美國歡迎中國斡旋有無關係？至少可以確認的是，此次G7峰會上美國必然要為自身轉變立場向各國解釋，這是西方內部協調立場的一次會議。

一個值得注意的時間節點是當地時間4月25日美國總統拜登（Joe Biden）宣佈參加2024年總統選舉，北京時間4月26日中國國家主席習近平同烏克蘭總統澤連斯基進行俄烏衝突爆發後首次電話。美國政府官員5月初多次公開對中國的斡旋表示歡迎。

美國國內政治局勢的變化是否是美國在烏克蘭問題上考量發生變化的催化劑？

拜登決定參選後，不可能不考慮俄烏衝突對選情的影響。美國前總統特朗普（Donald Trump）在俄烏衝突上對拜登政府一直持批評立場。今年2月，特朗普接受媒體採訪說如果他執政，俄羅斯永遠不會在烏克蘭進行特別軍事行動。即使俄烏衝突已經爆發，但如果他仍然是美國總統的話，「也能夠在24小時內通過談判結束這場可怕的、迅速升級的戰爭」。 5月10日出席CNN的一場活動時，特朗普表示如果自己最後成為總統的話，自己不會向烏克蘭承諾提供援助。特朗普還抱怨，美國向烏克蘭送去了太多的軍備，歐洲應該去出更多的錢，現在對美國很不公平。

李輝2023年5月16日至17日訪問烏克蘭，會晤烏克蘭外長庫列巴等人。（中國外交部）

2024年美國大選日益臨近，無論是特朗普還是拜登都要有一套完善的吸引選民的政策。烏克蘭停戰很有可能成為特朗普的競選口號。因為俄烏衝突進入了第二年，美國國內對戰爭持支持力量的民意已逐步減少。美聯社公共事務研究中心的民調顯示，美國大眾對軍援烏克蘭的支持率已從去年5月的60%掉到今年1月的48%。霍士新聞的民調顯示，46%的美國人認為，拜登政府對烏克蘭的援助應有「時間限度」。這是自烏克蘭危機全面升級以來的最高比例。

此情此景下拜登不可能不考慮其競選政策取向。對拜登來說連任是壓倒一切的政治任務。是不得已減少支持烏克蘭還是結束俄烏衝突取消大選中的這一爭議話題，是拜登必須考慮的。

目前最為緊迫的其實是美國對烏克蘭的軍援問題。在2023財年，美國國會就累計批准了總額高達1130億美元的對烏軍事、經濟、人道主義和其他援助計劃。到目前為止，國會已批准的1130億美元援烏款項雖然尚未全部支出，但數據顯示，按照目前的速度，它可能最早在今年7月中旬就會提前用完。

美國歡迎中國斡旋烏克蘭危機後，中央外事辦主任王毅同美國總統安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）5月10日至11日在奧地利維也納進行了長達8個小時的會晤。（新華社官方網報道截圖）

2022年11月美國中期選舉之後，民主黨雖然贏得參議院的主導權，但喪失了對眾議院的主導權。這意味着拜登政府對烏克蘭援助計劃的未來堪憂，2024財年美國國會能否批准如此大規模的對烏援助，並不是拜登政府說了算。

如果拜登政府無法儘快結束烏克蘭危機，共和黨人也會讓拜登政府無法實際上支持烏克蘭。如果共和黨把持的眾議院在援助法案上不配合，美國單方面中斷援助導致烏克蘭戰敗從而結束俄烏衝突的局面可能會出現。這不僅會使美國國際信譽受損，還會將美國置於被動的局面。通過和談終結烏克蘭危機，遠比到最後被動結束烏克蘭危機要好得多。

因此，歡迎中國斡旋可能是拜登政府為未來鋪路的開始，是美國給自己找的台階。特朗普目前只是不斷接受採訪表達對拜登政府涉烏政策的反對，如果「烏克蘭停戰」成為特朗普競選口號，將會加速拜登政府作出在俄烏衝突上的最後決定。