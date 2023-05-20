G7峰會｜巴西總統會否晤澤連斯基？　美媒：突發出現令盧拉感不安

七國集團（G7）峰會5月19至21日在日本舉行，除了G7領導人外，另有多國領袖獲邀赴會，包括巴西、印尼等。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則在20日突發現身當地，但美媒指，此令巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）感不安，不確定是否要跟澤連斯基會晤。



據巴西傳媒Globo報道，澤連斯基方面已向巴西代表團提出邀請，希望在峰會期間與盧拉舉行雙邊會談。

澤連斯基會親身往日本廣島的消息在峰會舉行前夕才傳出，日本20日早上正式確認。

G7峰會：多國領導人出席第二天的G7廣島峰會，下排右四為盧拉（FB@Lula）

巴西代表團感壓力

彭博社20日引述來自巴西官員的消息人士指，澤連斯基的突然出現令巴西代表團感不安，在是否接受澤連斯基會談邀請的問題上感受到壓力。

報道指，與G7成員國不同，巴西在俄烏戰爭議題上採取更為中立的取態，又曾指澤連斯基、歐美國家在戰事的問題上與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）負有共同責任。盧拉在最近數週軟化立場，並在5月初派出一名官員赴基輔。

報道又稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）20日與盧拉會面時，力促盧拉應該與澤連斯基會晤。