蘇丹內戰｜交戰雙方同意22日起停火七天　運送人道物資

蘇丹內戰進入第六週，至今未有解決迹象。美國國務院5月20日宣布，蘇丹政府軍與快速支援部隊（Rapid Support Forces，RSF）簽署協議，從22日晚上9時45分起停火七天。



華府公布有關消息前不久，路透社引述交戰雙方的消息指，該停火協議會在簽署後48小時生效。美國國務院其後表示，華府與沙特阿拉伯證實蘇丹交戰雙方已經同意停火，容許運送人道物資，並由獲美國、沙特及國際支持的停火機制監察。

沙特國營傳媒報道，蘇丹交戰雙方同意運送和分發人道援助，恢復基本服務，亦會由醫院及基本公共設施撤出。

蘇丹政府軍及RSF代表在美國及沙特的推動下，在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）談判，當時雙方承諾保障平民及人道主義援助運送，但不同意停火，僅稱會為實現永久停火擴大討論。

美國國務院提到，國務卿布林肯（Antony Blinken）20日較早時曾與蘇丹武裝部隊總司令布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）通話，談及有關談判，並敦促對方展示靈活性及領導力。

而人道組織指出，他們在缺乏安全通道及保障下，根本無法向蘇丹首都喀土穆（Khartoum）運送足夠人道物資。