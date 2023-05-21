秦剛談中國-中亞峰會：為發展中國家團結自強樹立新典範｜全文

中國-中亞峰會5月18日至19日在陝西西安舉行。中國外交部網站21日引述國務委員兼外交部長秦剛接受採訪時稱，峰會為深化中國-中亞關係提供新動力，為擴大各領域交流合作搭建新平台，為深化互利共贏開闢新前景，為維護國際公平正義貢獻了新力量，還為發展中國家團結自強樹立了新典範。



他還表示，中方的合作不針對任何第三方，也不受制於第三方，不搞封閉排他的「小圈子」，更反對集團政治和冷戰對抗。將始終站在歷史正確一邊，站在文明進步一邊，與國際社會一道，共同應對全球性挑戰，共促和平發展。

以下是秦剛19日就峰會成果接受媒體採訪。全文如下：



一、問：中國-中亞峰會在國際上產生廣泛熱烈討論，將對中國同中亞國家關係發展產生重要而深遠的影響。此次峰會取得了哪些重大成果？

答：在習近平主席親自主持下，中國-中亞峰會在古都西安成功舉辦。此次峰會是黨的二十大和今年全國兩會後，中國主辦的首場大型多邊活動，是中國同中亞國家建交31年來首次以實體形式舉辦峰會，也是中國-中亞機制建立3年來的首次峰會，在中國-中亞關係史上樹立起一座新的歷史豐碑。

峰會全程洋溢着親密友好、團結互信的氛圍。此次峰會選址在陝西西安舉辦，這本身就具有特殊歷史意義。西安是古絲綢之路的東方起點，中國與中亞交往的重要窗口，從昔日的漢唐氣象、萬國衣冠，到今天的大國風範、交往盛況，峰會為中國與中亞國家往來續寫歷史，為人類命運共同體建設譜寫新章。

習近平和中亞五國元首，在中國－中亞峰會結束後共同種下六棵石榴樹。（央視）

峰會上，習近平主席發表主旨講話，就建設一個什麼樣的中亞提出「四點主張」，就如何建設中國-中亞命運共同體提出「四個堅持」，並就怎樣發展中國同中亞國家合作提出「八點建議」。這是新時代以來，中國最高領導人首次完整、集中、系統向國際社會闡述對中亞外交政策，得到了中亞各國元首的高度贊同和熱烈響應，也為我們構建更加緊密的中國-中亞命運共同體提供了根本遵循和行動指南。

峰會期間，中國同中亞五國達成了包括《中國-中亞峰會西安宣言》《中國-中亞峰會成果清單》等在內的7份雙多邊文件，簽署了100餘份各領域合作協議，成果之豐、內容之實、影響之大前所未有。可以用五個「新」來概括。

一是為深化中國-中亞關係提供了新動力。《西安宣言》宣布攜手構建更加緊密的中國-中亞命運共同體；繼哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦三國後，中國同吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦兩國也宣布在雙邊層面構建命運共同體，實現命運共同體在中亞的全覆蓋。這是命運共同體理念首次在地區多邊和雙邊層面全落地，為中國-中亞關係提質升級、合作換擋提速提供了戰略引領，進一步彰顯了六國在更高水平、更高標準、更高質量上開展合作的意志和決心。

中國中亞峰會：習近平與中亞五國領導人2023年5月19日出席中國-中亞峰會（Reuters）

二是為擴大各領域交流合作搭建了新平台。此次峰會對中國-中亞機制進行了立柱架梁和全面佈局。各方商定將以舉辦此次峰會為契機，正式建立中國-中亞元首會晤機制，每兩年舉辦一次，輪流在中國和中亞國家間舉辦。下次峰會將於2025年在哈薩克斯坦舉行。各方已正式建立外交、經貿、海關等部長級會晤機制，設立實業家委員會、智庫論壇、健康產業聯盟等平台，商定加快成立產業與投資、交通、農業、應急管理、教育、政黨等領域會晤和對話機制，並在中國設立常設秘書處。

期間，中國同烏茲別克斯坦在兩國政府間合作委員會框架內增設減貧合作分委會，這是中國在政府層面對外建立的首個減貧合作分委會。中國同吉爾吉斯斯坦簽署互設文化中心協議，這是中國同中亞國家簽署的首份類似協議。這些新機制、新平台的建立，必將為擴大中國-中亞各層級交往，深化全方位合作拓展更為廣闊的空間，提供更為有效的保障。

三是為深化互利共贏開闢了新前景。習近平主席在峰會上宣布了一系列重大合作倡議，包括擴大雙方經貿合作，升級雙邊投資協定，全面提升跨境運輸過貨量，支持跨裏海國際運輸走廊建設，推進中吉烏鐵路項目，建立中國-中亞能源發展夥伴關係，推進在中亞魯班工坊、傳統醫學中心建設，加快互設文化中心，推動開行面向中亞的人文旅遊專列等。為幫助中亞國家發展，習近平主席還宣布向中亞國家提供總額260億元人民幣的融資支持和援助。期間，中國還同哈薩克斯坦簽署了互免簽證協定，哈薩克斯坦成為首個同中國互免簽證的中亞國家。中國同中亞國家人民文化藝術年也正式啟動。這些倡議和成果為加強中國-中亞合作開闢了新的上升通道，激發了新的生機活力。

四是為維護國際公平正義貢獻了新力量。中亞國家高度評價中國式現代化道路對人類發展進步的重要意義，普遍支持並願積極踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。中國同中亞國家一致同意恪守聯合國憲章宗旨和原則，堅定捍衛多邊主義，抵制單邊主義、霸權主義和強權政治，促進國際關係民主化，推動國際秩序和全球治理體係朝着更加公正合理的方向發展。這些立場和主張將為充滿不確定性的世界注入更多確定性，為維護世界和平與安全、促進人類文明進步作出「中國-中亞貢獻」。

5月18日，西安，首屆「中國—中亞峰會」開幕儀式。是次峰會由中國主持，選址在「古絲綢之路」的起點西安舉行。（Florence Lo／聯合採訪 via 路透社）

五是為發展中國家團結自強樹立了新典範。習近平主席強調，世界需要一個穩定、繁榮、和諧、聯通的中亞。並明確指出，中亞國家的主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護，中亞人民自主選擇的發展道路必須得到尊重，中亞地區致力於和平、和睦、安寧的努力必須得到支持。習近平主席的話語鏗鏘有力、擲地有聲，引發中亞各國人民強烈共鳴，也再次表明中國是中亞國家值得信賴的真朋友、可以倚重的好夥伴。雙方重申在涉及彼此主權、獨立、安全和領土完整等核心利益問題上相互堅定支持，尊重彼此根據自身國情選擇的發展道路，堅決反對任何勢力以任何藉口干涉內政。作為和平正義力量的代表，中國和中亞國家相互理解，攜手前行，必將為紛繁複雜、變亂交織的世界注入更多正能量和穩定因素。

中方作為東道主，為峰會作了周到安排，誠心待客之道就是睦鄰相處之道。習近平主席夫婦在西安大唐芙蓉園為五國元首夫婦舉行仿唐入城歡迎儀式，用仿唐菜和陝西特色美食招待遠方來客，形式新穎獨特，歷史人文氣息濃郁。六國元首共植石榴樹，象徵着六國像石榴籽一樣緊緊團結在一起。習近平主席還為恰逢生日的哈薩克斯坦總統托卡耶夫慶生，充分體現了兩國元首的深厚友誼。

我們相信，中國和中亞各國只要心往一處想，勁兒往一處使，密切溝通、精誠協作，六國的睦鄰友好、合作共贏之路必定越走越寬廣。

5月19日，西安，「中國—中亞峰會」各國領袖合照。（Florence Lo／聯合採訪 via 路透社）

二、問：此次峰會各方就攜手構建更加緊密的中國-中亞命運共同體達成了廣泛共識。中方下步將如何構建中國-中亞命運共同體？

答：構建更加緊密的中國-中亞命運共同體是本屆峰會最重要的政治成果，向世界昭示了中國和中亞各國續寫千年友誼、開闢嶄新未來的堅定決心。習近平主席在峰會上指出，建設中國-中亞命運共同體，要做到四個堅持，即堅持守望相助、堅持共同發展、堅持普遍安全、堅持世代友好。

我們將以守望相助為出發點，在涉及自身主權、安全、發展利益等核心問題上堅定給予彼此明確、有力支持。相互支持是中國同中亞國家關係的鮮明底色和政治保障。面對動盪不安的國際格局，雙方要在涉及國家主權、獨立、民族尊嚴、長遠發展等核心利益問題上，繼續互予理解和支持。無論國際風雲如何變幻，無論未來中國發展到什麼程度，中方都將繼續堅定支持中亞國家走符合本國國情的發展道路，堅定支持各國維護本國主權、獨立和領土完整，堅定支持各國追求民族振興和團結自強，堅定支持各國在國際舞台上發揮更大作用。

我們將以共同發展為落腳點，攜手打造深度互補、高度互贏的合作模式。中國同中亞五國都處於國家建設的關鍵階段，是民族振興的同路人。我們相信，一個充滿活力、蒸蒸日上的中亞，不僅將實現地區各國人民對美好生活的嚮往，也將為世界經濟復甦發展注入強勁動力。我們誠摯歡迎中亞國家搭乘中國發展快車，繼續在共建「一帶一路」合作方面走在前列，推進落實全球發展倡議，持續提升經貿、能源、交通等領域合作水平，培育金融、綠色低碳、減貧、醫療衛生、數字創新等新增長點。

5月18日，西安，國家主席習近平出席「中國—中亞峰會」開幕儀式。（Florence Lo／聯合採訪 via 路透社）

我們將以普遍安全為着力點，共同應對傳統與非傳統領域的新挑戰。當前，外部勢力干涉和「三股勢力」活躍是我們面臨的共同挑戰。中方將同中亞國家共同踐行全球安全倡議，堅決反對外部勢力破壞中亞國家合法政權、策動新一輪「顏色革命」，始終保持對「三股勢力」零容忍，合力打擊毒品走私、跨國有組織犯罪，加強生物安全、網絡安全和應急救災合作，繼續幫助阿富汗人民維護安全穩定、實現和平重建，破解地區安全困境。中方始終認為，民族衝突、宗教紛爭、文化隔閡不應是中亞的主調，任何人都無權在中亞製造不和、對立，更不應該從中謀取政治私利。中方願為中亞國家彌合矛盾與分歧提供支持，共同尋找實現地區和諧、國家和睦、民族和解、人民和美的解決之道。

我們將以世代友好為根本點，積極建立多元互動的人文交流大格局。中國同中亞國家都擁有燦爛的文明，各具特色、異彩紛呈，在兩千多年的友好交往中相互學習、相互碰撞、相互交融，書寫了人類文明史上的絢麗篇章。中方將同中亞國家秉持平等、互鑒、對話、包容的文明觀，共同踐行全球文明倡議，密切人員往來，賡續傳統友誼。將繼續加強治國理政經驗交流，深化教育、文化、旅遊、青年、婦女、考古、體育、媒體、智庫等領域合作，促進更多地方結好，加快推進在中亞開辦魯班工坊，優先在中亞增設孔子學院和孔子課堂，繼續向中亞國家提供政府獎學金名額，築牢中國同中亞國家人民世代友好的基石。

力生於團結，事成於和睦。中國願同中亞國家以構建更為緊密的中國-中亞命運共同體為指引，匯聚起合作共贏的偉力，堅定信心戰勝前進道路上的艱難險阻，共同開創更加美好的未來。

5月18日，西安，國家主席習近平與夫人彭麗媛出席「中國—中亞峰會」開幕儀式。開幕儀式在大唐芙蓉園舉行，是一座仿照唐代宮殿建築的主題主園。（Florence Lo／聯合採訪 via 路透社）

三、問：此次峰會的成功舉辦，標誌着中國-中亞元首會晤機制正式成立，為中國-中亞合作打造了頂級平台。下階段，中方將如何推進中國-中亞機制建設？

答：中國-中亞機制是中國同中亞國家相向而行的結果，因應地區形勢變化，順應時代發展潮流，呼應各國人民心聲，具有強大內生動力和廣闊發展前景。此次峰會為這個機制開了個好頭，繫好了「第一粒紐扣」。站在新的歷史起點上，我們將繼續發揮元首外交的戰略引領作用，與各方一道，繼往開來，乘勢而上，將各國元首達成的重要共識轉化為實際行動，將共同描繪的藍圖轉化為路線圖、實景圖，不斷做大做強中國-中亞機制。在這過程中，我們將堅持三大原則：

一是務實高效。隨着中國-中亞合作不斷拓展，中國-中亞機制建設必須與時俱進，不斷滿足彼此合作的現實需求。我們將持續推進中國-中亞機制的「四梁八柱」建設，共同建設好已成立的各項會晤和對話機制，加快建立常設秘書處，積極研究建立完善安全、文化、旅遊、減貧、金融、科技、生態環保等各領域合作機制。

二是實惠管用。我們將遵循習近平主席提出的「八點建議」，堅持共商共建共享，不斷豐富機制合作內涵，以全方位、多維度、深層次合作，為中國同中亞五國各自發展振興作出實實在在的貢獻，為各國人民帶來實實在在的福祉，為維護地區和平穩定凝聚強大合力。

5月19日，西安，「中國—中亞峰會」各國領袖合照。（Florence Lo／聯合採訪 via 路透社）

三是開放包容。中國-中亞機制屬於六國，也面向世界，促進的是1360多萬平方公里廣袤熱土的發展與繁榮，追求的是近15億人的光明未來與美好生活，體現的是立足自身、胸懷天下的責任與擔當。

我們的合作不針對任何第三方，也不受制於第三方，不搞封閉排他的「小圈子」，更反對集團政治和冷戰對抗。將始終站在歷史正確一邊，站在文明進步一邊，與國際社會一道，共同應對全球性挑戰，共促和平發展。

今天，中國-中亞合作從中國再出發，古老的絲綢之路從西安再啟程。我堅信，在六國元首英明領導下，在各方共同努力下，中國-中亞合作一定能夠開出美麗花朵、結出豐碩果實，長成參天大樹。