中國中亞峰會西安宣言全文發布　強調各國領土完整和主權不容損害

2023年5月18日至19日，中華人民共和國主席習近平、哈薩克共和國總統託卡耶夫、吉爾吉斯共和國總統扎帕羅夫、塔吉克共和國總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克共和國總統米爾濟約耶夫在西安共同舉行中國－中亞峰會。

各方在熱烈、友好和相互理解的氣氛中全面回顧中國同中亞五國友好交往歷史，總結各領域互利合作經驗，展望未來合作方向，並聲明如下：

一、各方一致認為，中國同中亞五國保持富有成效的全方位合作，符合六國和六國人民的根本利益。面對百年未有之大變局，着眼地區各國人民未來，六國決心攜手構建更加緊密的中國－中亞命運共同體。

二、各方宣布，以舉辦此次峰會為契機，中國－中亞元首會晤機制正式成立。峰會每兩年舉辦一次，中國為一方，中亞國家按國名首字母排序為另一方，雙方輪流舉辦。各方願充分發揮元首外交的戰略引領作用，加強對中國同中亞國家關係發展的頂層設計和統籌規劃。

各方將加快推進中國－中亞機制建設，在重點優先合作領域盡快成立部長級會晤機制，充分發揮本國外交部門作用，研究成立常設秘書處可行性，全方位推動中國－中亞合作和相關機制建設。

2023年5月19日，習近平與中亞五國領導人出席中國-中亞峰會。（Reuters）

三、各方重申，在涉及彼此核心利益問題上互予理解和支持。中方堅定支持中亞國家選擇的發展道路，支持各國維護國家獨立、主權和領土完整以及採取的各項獨立自主的內外政策。

中方支持中亞國家間加強合作，高度評價中亞國家元首協商會晤機制，認為該機制是維護地區安全、穩定和可持續發展的重要因素，高度評價中亞國家為維護地區及世界和平發展所作重大貢獻。

中亞國家高度評價中國共產黨的寶貴治國理政經驗，肯定中國式現代化道路對世界發展的重要意義。中亞國家重申恪守一個中國原則。

四、各方一致認為，維護國家安全、政治穩定和憲法制度意義重大，堅決反對破壞合法政權和策動「顏色革命」，反對以任何形式和任何藉口干涉他國內政。

各方強調，民主是全人類的共同追求和價值。自主選擇發展道路和治理模式是一國主權，不容干涉。

各方認為，立法機構交往對促進和平、安全與穩定的全球合作具有重要作用。

五、各方高度評價共建「一帶一路」倡議對引領國際合作的重要意義，將以共建「一帶一路」倡議提出十周年為新起點，加強「一帶一路」倡議同哈薩克「光明之路」新經濟政策、吉爾吉斯「2026年前國家發展綱要」、塔吉克「2030年前國家發展戰略」、土庫曼「復興絲綢之路」戰略、「新烏茲別克」2022－2026年發展戰略等中亞五國倡議和發展戰略對接，深化各領域務實合作，形成深度互補、高度共贏的合作新格局。

習近平和中亞五國元首，在中國－中亞峰會結束後共同種下六棵石榴樹。（央視）

六、各方認為中國同中亞國家經貿合作潛力巨大，願充分發揮中國－中亞經貿部長會議機制作用，全面提升貿易規模。挖掘中國－中亞電子商務合作對話機制潛力，拓展數字貿易、綠色經濟等新興領域合作。

各方願提升經貿合作的質量和水平，持續推動貿易發展，促進貿易結構多元化，簡化貿易程序。

各方注意到共同制定中國－中亞新經濟對話戰略的重要性，包括採取相應舉措保障貿易暢通，擴大各國產品供應量，建立產業合作共同空間。

各方願推動基礎設施和工程建設合作發展，加快數字和綠色基礎設施聯通，共同推進基礎設施和工程建設合作可持續發展。各方願研究建立綠色投資重點項目數據庫的可能性。

各方宣布成立中國－中亞實業家委員會，支持貿促機構、商協會及相關組織在貿易投資促進方面密切合作，為促進中國同中亞國家經貿合作發展發揮更大作用。

各方願定期舉辦中國－中亞產業與投資合作論壇，升級中國同中亞國家投資協定，鼓勵擴大產業合作，提升地區產業發展水平，維護地區產業鏈、供應鏈的穩定和效率，創造共同價值鏈，鼓勵提高本國外商投資政策的穩定性、公平性、透明度、可持續性，持續打造市場化、更具吸引力的投資和營商環境。

七、各方商定逐步有序增開航班，研究中國－中亞合作商務旅行卡等人員往來便利化舉措可行性。加快推進現有口岸設施現代化改造，研究增開口岸，實現邊境口岸農副產品快速通關「綠色通道」全覆蓋，開展國際貿易「單一窗口」互聯互通、優化口岸營商環境、促進跨境通關便利化等合作交流，積極發展地區物流網絡。

各方強調，應鞏固中亞作為歐亞大陸交通樞紐的重要地位，加快推進中國－中亞交通走廊建設，發展中國－中亞－南亞、中國－中亞－中東、中國－中亞－歐洲多式聯運，包括中－哈－土－伊（朗）過境通道，途經阿克套港、庫雷克港、土庫曼巴什港等海港的跨里海運輸線路，發揮鐵爾梅茲市的過境運輸潛力。

各方願共同完善交通基礎設施，包括新建和升級改造現有的中國至中亞鐵路和公路。

各方指出完成中吉烏鐵路可研工作的重要性，將推進該鐵路加快落地建設。各方同時指出，建設中哈塔城－阿亞古茲鐵路以及保障中吉烏公路暢通運行，實現中塔烏公路和「中國西部－歐洲西部」公路常態化運營具有重要意義。

各方指出，研究制定從中亞國家往返東南亞和亞洲其他國家的最佳過境運輸方案具有重要意義。

各方將採取有效舉措提升包括邊境口岸在內的過貨量，構建中國同中亞全方位、覆合型、立體化、綠色低碳、可持續的交通基礎設施體系。

八、各方願深挖中國同中亞國家農業合作潛力，促進農畜產品貿易。中方願增加進口中亞農產品的種類。

各方願積極發展智慧農業，加強節水、綠色和其他高效技術應用和先進經驗交流。

各方願推動在荒漠化土地和鹽鹼地治理開發、節水灌溉、病蟲害防治、畜牧獸醫等領域開展技術與人才交流合作，增強農業系統可持續發展韌性。

各方歡迎2023年在烏茲別克舉行國際糧食安全會議的倡議，注意到在氣候變化背景下於2023年3月9日至10日在阿什哈巴德舉行的國際糧食安全合作會議成果。

各方重申願共同努力保障氣候變化條件下的糧食安全，指出以保護生物多樣性、合理利用水資源和土地資源等更加生態的方式開展農業的重要性。

各方指出共同完善在減少貧困、提高就業、增加收入和創造勞動崗位等方面政策的重要性，願加強上述領域合作，出台有效社會幫扶政策，開展專家和業務交流。

2023年5月18日，中國-中亞峰會在西安開幕，中方舉行歡迎儀式。（影片截圖）

九、各方支持建立中國－中亞能源發展夥伴關係，擴大能源全產業鏈合作，進一步拓展石油、天然氣、煤炭等傳統能源領域合作，加強水力、太陽能、風能等可再生能源合作，深化和平利用核能合作，實施綠色技術、清潔能源等項目，踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念。

各方指出穩定的能源供應對發展經貿投資合作的重要性，支持加快中國－中亞天然氣管道D線建設。

各方指出，能源合作是本地區可持續發展的重要組成部分。

各方注意到關於制定旨在發展低碳能源的聯合國戰略，以及在聯合國主導下制定優先發展氫能國際合作路線圖的倡議。

十、各方願繼續鞏固教育、科學、文化、旅遊、考古、檔案、體育、媒體、智庫等人文合作，推動地方省州（市）交流，促進更多地方結好，豐富青年交流形式，開展聯合考古、文化遺產保護修復、博物館交流、流失文物追索返還等合作。

中方邀請中亞五國參與實施「文化絲路」計劃，促進民心相通。

各方指出進一步加強旅遊合作和共同制定中國－中亞旅遊線路的重要性。

各方認為應進一步深化衛生醫療合作，推進中醫藥中心建設，開展草藥種植及加工合作，打造「健康絲綢之路」。

各方指出在生物安全、危險傳染病預防等領域擴大合作的重要性，支持關於在聯合國主導下建立國際生物安全多邊專門機構的倡議。

各方強調加強人文合作、促進民心相通具有重要意義，歡迎中國同中亞國家人民文化藝術年暨中國－中亞青年藝術節啟動。

各方支持推動高校和大學生交流，支持舉辦青年文化節、論壇和體育賽事。

各相關方將積極推動互設文化中心。中方願繼續向中亞國家提供政府獎學金名額，組織相關領域專業人才赴華參訓、進修和交流。各方願促進「魯班工坊」職業教育發展。

各方鼓勵拓展人工智能、智慧城市、大數據、雲計算等高新技術領域合作。

2023年5月18日至19日，中華人民共和國主席習近平、哈薩克共和國總統託卡耶夫、吉爾吉斯共和國總統扎帕羅夫、塔吉克共和國總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克共和國總統米爾濟約耶夫在西安共同舉行中國－中亞峰會。（澎湃新聞）

十一、各方重申《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》作為國際社會合作應對氣候變化的主渠道地位和基本法律遵循，強調各國應恪守《公約》及其《巴黎協定》目標、原則和制度框架，特別是共同但有區別的責任原則，推動《巴黎協定》全面有效實施，共同構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。

各方支持在氣候變化適應和可持續發展領域開展更緊密的合作，強調共同實施綠色措施是減緩氣候變化影響的有效途徑。

各方願加強應急管理部門協作，深化防災減災、安全生產、應急救援以及地震科學技術等領域交流合作。

中方歡迎2022年7月21日在吉爾吉斯喬蓬阿塔舉行的中亞國家元首協商會晤上通過的中亞《綠色議程》地區方案，各方支持實施綠色技術領域的地區計劃和項目。

各方指出，2021年11月聯合國教科文組織第41屆大會通過的由吉爾吉斯提交的「加強山地冰川監測研究」決議、第76屆聯合國大會關於宣布2022年為「國際山地可持續發展年」的決議及第77屆聯合國大會「山地可持續發展」決議宣布在2023年至2027年實施《山區發展五年綱要》具有重要意義，高度評價2022年9月19日在紐約舉行的山地可持續發展高級別會議對加強山地議題國際合作與落實的重要作用。

各方指出，塔吉克提交的關於宣布2025年為國際冰川保護年的聯合國大會決議具有重要意義，高度評價2023年3月22日至24日由塔吉克和荷蘭在紐約聯合主辦的聯合國水事會議。

各方歡迎關於在阿什哈巴德建立由聯合國主導的中亞氣候技術地區中心並將其作為適應和減緩氣候變化影響技術轉讓平台的倡議。

各方注意到烏茲別克倡議的關於宣布鹹海地區為生態創新和科技區聯大特別決議的重要性。

各方注意到關於在阿拉木圖建立聯合國可持續發展目標中亞及阿富汗地區中心的倡議。

習近平在中國-中亞峰會發表講話。（香港01直播截圖）

十二、各方認為，一個穩定、發展和繁榮的中亞符合六國和世界人民的共同利益。

各方強烈譴責一切形式的恐怖主義、分裂主義和極端主義，願合力打擊「三股勢力」、毒品走私、跨國有組織犯罪、網絡犯罪等活動，加強重點項目、大型活動安保經驗交流，保障戰略性合作項目安全穩定運營，共同應對安全威脅。

各方注意到2022年10月18日至19日在塔吉克杜尚別舉行了「打擊恐怖主義和防止恐怖分子流竄的國際和地區安全與邊境管控合作」高級別會議。

各方重申包容性對話對發展國家關係的重要作用，指出土方提出的將2023年定為「國際對話保障和平年」的倡議是推進國際社會維護和平、增進互信的重要手段。

各方歡迎「撒馬爾罕團結倡議——為了共同安全與繁榮」，該倡議旨在維護和平與穩定、開展廣泛的國際合作、促進人類可持續發展。

各方願繼續同國際社會一道，幫助阿富汗人民維護和平穩定、重建社會基礎設施、融入地區和世界經濟體系。

各方強調推動阿富汗建立各民族和政黨廣泛參與的包容性政府的重要性。

各方注意到關於在聯合國支持下建立國際談判小組的倡議。

各方支持把阿富汗建成一個和平、穩定、繁榮，免受恐怖主義、戰爭和毒品威脅的國家。

各方指出應合力打擊毒品走私，研究在聯合國毒品和犯罪問題辦公室參與下制定聯合禁毒行動計劃的可能性。

在西安舉行的中國-中亞峰會歡迎儀式，六國元首連同幾位夫人一同合照。（Reuters）

十三、各方認為，安全和發展是當今國際社會面臨的突出問題。中亞國家高度評價並願積極踐行中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，認為上述倡議對實現聯合國可持續發展目標、維護世界和平與安全、促進人類文明進步具有重要意義。

十四、各方支持在《全球數據安全倡議》框架內構建和平、開放、安全、合作、有序的網絡空間，共同落實好《「中國－中亞五國」數據安全合作倡議》，共同推進在聯合國主導下談判制定關於打擊為犯罪目的使用信息和通信技術全面國際公約，合力應對全球信息安全面臨的威脅和挑戰。

十五、各方將堅定維護聯合國在維護國際和平、安全和可持續發展中的核心關鍵作用，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，反對將人權等問題政治化。

各方重申恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，強調各國領土完整和主權不容損害。各方堅定捍衛多邊主義以及公認的國際法和國際關係準則，維護國際公平正義，推動國際秩序和全球治理體系朝着公正合理的方向發展。

各方願加強在聯合國、上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議等多邊機制內的對話與合作，就地區和國際熱點問題及時交換意見、協調立場。

各方肯定國際原子能機構在和平利用核能方面的重要作用，指出該機構成員國有權充分參與該機構所有決策程序，支持該機構《規約》規定的主權平等進程，支持中亞國家加入該機構相關地區小組。

各方對中方高水平舉辦中國－中亞峰會表示感謝。

各方商定第二屆中國－中亞峰會將於2025年由哈薩克主辦。

中華人民共和國主席習近平

哈薩克共和國總統卡瑟姆若馬爾特·託卡耶夫

吉爾吉斯共和國總統薩德爾·扎帕羅夫

塔吉克共和國總統埃莫馬利·拉赫蒙

土庫曼總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫

烏茲別克共和國總統沙夫卡特·米爾濟約耶夫

2023年5月19日於西安