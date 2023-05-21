G7成員國集體呼籲　對中國「去風險不脫鈎」

七國集團（G7）成員國5月20日為廣島峰會發表聯合聲明，概述它們對中國的共同態度，就是「去風險，但不脫鈎」。



峰會在21日舉行到最後一天時，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）對德國電視二台（ZDF）說，該國會繼續對中國進行大型投資，中德供應鏈和出口也會繼續。他稱G7成員國希望讓曝險（Risk Exposure）受限，但沒人有興趣遏制中國的增長。

美國總統拜登（Joe Biden）21日在記者會上說：「我們不打算與中國脫鈎。我們希望降低風險並使我們與中國的關係多樣化」。他稱G7國家在「共同抵制經濟脅迫，以及反對傷害我們的工人的有害做法」方面，比以往任何時候更團結。

此外他在回答有關美中關係的問題時說，美國與中國的關係將「很快」改善。

圖為烏克蘭總統澤連斯基、美國總統拜登、德國總理朔爾茨、英國首相辛偉誠、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、加拿大總理杜魯多及日本首相岸田文雄2023年5月21日在廣島G7峰會出席一個工作會議。照片由日本共同社提供。（Reuters）

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）21日在峰會尾聲稱，中國是本世代對全球安全、繁榮的最大挑戰。他說：「這完全關乎『去風險』（de-risking），而非『脫鉤』（de-coupling）。」他稱G7正採取步驟，防止中國利用經濟脅迫干預他國主權事務。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）21日稱，國家有些領域G7需與中國合作，但在有些領域需挑戰中國，例如在人權方面。他說：「如中國提高其環境、工作條件、以及人權標準，人人都是贏家。」

圖為2023年5月20日，G7廣島峰會召開第2天會議，加拿大總理杜魯多出席會議。（Reuters）

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）21日稱支持G7的聯合聲明。

文中稱：「我們的政策方針不是為了傷害中國，我們也不是要阻撓中國的經濟進步和發展，我們沒有脫鉤或向內轉向。同時，我們認識到達到經濟韌性需去風險化和多元化。」